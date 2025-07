Botafogo anuncia contratação de meia colombiano; conheça Jordan Barrera

O Botafogo anunciou a contratação do jovem colombiano Jordan Barrera. O meio-campista, que estava no Junior Barranquilla, assinou vínculo com o Glorioso até o final de 2029.

O atleta de 19 anos já chegou ao Rio de Janeiro e treina com o elenco alvinegro sob o comando do técnico Davide Ancelotti. Ele ainda aguarda a regularização no BID (Boletim Informativo diário) da CBF para estrear pelo time carioca.

Revelado pelo Junior, Barrera também possui passagem pelo Barranquilla FC.

O meia ganhou destaque durante o Sul-Americano sub-20 deste ano, em que contribuiu com um gol e quatro assistências em nove jogos, ajudando a Colômbia a se classificar para a Copa do Mundo da categoria.

Caso tenha sua situação regularizada nos próximos dias, Barrera pode iniciar sua trajetória pelo Botafogo já neste domingo. A equipe carioca visita o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 17h30 (de Brasília).

O Botafogo vem de empate sem gols com o Vitória na última quarta-feira, no Nilton Santos. O Glorioso ocupa a sexta colocação da liga nacional, com 22 pontos conquistados.