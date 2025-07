Benfica envia diretor ao Brasil para conversar com Palmeiras sobre Richard Ríos

O Benfica tem um forte interesse na contratação do meio-campista Richard Ríos do Palmeiras. A equipe portuguesa designou seu diretor esportivo (Rui Pedro Braz) para viajar ao Brasil para tratar do assunto diretamente com o Verdão. As informações são do portal Mais Futebol, de Portugal.

No entanto, ainda não há otimismo do Benfica em relação ao caso. A negociação para tirar Richard Ríos do Palmeiras é tratada pela equipe portuguesa como "complexa".

Obstáculos por Richard Ríos

O primeiro problema está no valor. O Palmeiras estaria disposto a abdicar do jogador somente por 30 milhões de euros (R$ 193,4 milhões). O Benfica chegaria a uma proposta de 25 milhões (R$ 161,18 milhões), mais alguns bônus previstos em contrato.

Outra questão que atrapalha o Benfica é a concorrência pelo colombiano. O Zenit, da Rússia, e a Roma, da Itália, são os principais interessados e inclusive teriam feito propostas ao Palmeiras, mas as negociações também não avançaram.

Ríos chegou ao Palmeiras em 2023 e atualmente está entre as principais peças do esquema do técnico Abel Ferreira. No Verdão, ele disputou 137 jogos e marcou 11 gols.