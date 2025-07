Barcelona fecha acordo de patrocínio para divulgar turismo da República do Congo

O Barcelona fechou um acordo de patrocínio com a República Democrática do Congo e vai ter um importante aporte financeiro para reforçar os seus cofres. O clube catalão vai receber algo em torno de 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 258 milhões) para estampar um logotipo promovendo o turismo da nação africana em algumas peças do uniforme do time. Detalhes do acordo entre as duas partes não foram anunciados.

Além do clube espanhol, mais duas equipes do futebol europeu também divulgaram um acerto com o país africano: o Monaco, da França, e o Milan, da Itália.

De acordo com a Reuters, que teve acesso ao contrato, o vínculo é datado de 29 de junho, e estabelece que um logotipo marcando o país centro-africano atingido pela guerra como o "coração da África", vai estar estampado nas costas dos uniformes de treino e aquecimento das equipes masculina e feminina.

A marca também vai ter destaque na publicidade e na revista do Barcelona, além de constar ainda no relatório anual. O acordo vai ter uma duração de quatro temporadas, e a República do Congo vai desembolsar um montante estimado entre 10 milhões e 11,5 milhões de euros anualmente.

Didier Budimbu, ministro congolês do Esporte, disse, em entrevista à Reuters, que o contrato com o Monaco foi feito no valor de 1,6 milhão de euros (R$ 10,3 milhões) por temporada. Já sobre os vínculos com o Milan e o Barcelona, o dirigente não comentou sobre cifras.

A República Democrática do Congo atravessa um período conflituoso em sua história. O problema se concentra na região leste do país com uma grande onda de violência e crise humanitária. O grupo rebelde M23 vem intensificando combates com o exército local pela ocupação de áreas estratégicas do território.

Neste cenário, o convívio com Ruanda é marcado por conflitos. A relação diplomática com a nação vizinha é tensa e são comuns as acusações mútuas de apoio a grupos rebeldes e violações de soberania, o que coloca a região sempre em estado de alerta.