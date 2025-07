Autor do segundo gol do Cruzeiro, Kaio Jorge destaca espírito da equipe em vitória

O Cruzeiro venceu o Fluminense por 2 a 0 nesta quinta-feira, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Autor do segundo gol da Raposa, o atacante Kaio Jorge valorizou o espírito da equipe.

"O mais importante hoje foi a vitória. Muito feliz pelo gol. O espírito da equipe dentro de campo foi fantástico, a gente se entregou até o final. A equipe do Fluminense é muito qualificada, é muito difícil jogar aqui no Maracanã, mas a nossa equipe também é muito forte e a gente veio com a proposta de jogo bem apurada", disse o jogador em entrevista à Record, na saída de campo.

Complete a música, Nação! 1??9?? Xiiiii, mais um gol do... ?? ? Rodrigo Ferreira/Cruzeiro pic.twitter.com/wef3FEfulL ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) July 18, 2025

Com o resultado, a Raposa chegou aos 30 pontos e assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro.

O Cruzeiro volta aos gramados neste domingo, contra o Juventude, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).