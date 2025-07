Autor do gol do Atlético-MG, Hulk destaca entrega da equipe em meio ao desgaste físico

Nesta quinta-feira, pelos playoffs da Sul-Americana, o Atlético-MG visitou o Atlético Bucaramanga no Estádio Alfonso López, na Colômbia, e venceu por 1 a 0, com gol de Hulk. Após a partida, o atacante destacou o jogo coletivo do Galo e apontou o desgaste físico do grupo, que veio de um duelo contra o Bahia no último sábado (12).

"A gente veio de um jogo desgastante, muitos jogadores estavam meio gripados em três ou quatro dias. Inúmeras dificuldades, mas conseguimos jogar como equipe", disse Hulk.

O atacante ainda citou a entrega da equipe, que ficou com um jogador a menos aos cinco minutos da etapa final, após a expulsão de Alan Franco.

"Soubemos sofrer na hora de sofrer, mas o mais importante é nunca se entregar e sempre buscar nosso objetivo, que era sair daqui com essa vitória, graças a Deus conseguimos", completou.

Com o resultado positivo, o Galo leva boa vantagem para o duelo de volta. Isso porque a equipe comandada por Cuca poderá jogar por um simples empate para avançar às oitavas do torneio. O Atlético Bucaramanga, por sua vez, terá que superar o time mineiro por dois gols de diferença. Em caso de vitória por apenas um, a vaga será decidida nos pênaltis.

O jogo decisivo está marcado para o próximo dia 24 de julho (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV.