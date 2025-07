Atlético-MG encara altitude, jejum fora de casa e pressão por reação na Sul-Americana

O Atlético-MG entra em campo nesta quinta-feira, às 21h30, carregando o peso da má fase e a urgência por reação na temporada. O adversário é o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, pela partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. O duelo acontece no Estádio Américo Montanini, em meio a um cenário de instabilidade dentro e fora de campo para os mineiros.

Nos playoffs após uma campanha irregular na fase de grupos - ficando atrás do Cienciano no Grupo H -, o Atlético ainda tenta reencontrar o melhor ritmo após a pausa do Mundial.

No retorno ao calendário nacional, perdeu para o Bahia por 2 a 1 e agora precisa mostrar força longe de casa. E esse é um desafio considerável: já são 436 dias sem vitórias como visitante em competições continentais, somando participações na Libertadores de 2023 e na atual sul-americana.

Como se não bastasse o retrospecto ruim, o time do técnico Cuca tem desfalques importantes. Os atacantes Cuello e Júnior Santos estão fora por lesão, enquanto Rubens, em negociação para deixar o clube, sequer viajou.

A diretoria, pressionada pelos bastidores, precisou quitar salários atrasados dos jogadores antes da delegação embarcar rumo à Colômbia.

Apesar das dificuldades, Cuca tenta manter o espírito competitivo. "O momento não é fácil, mas é em jogos como esse que a gente começa a dar resposta. É hora de buscar a recuperação e mostrar o que esse grupo pode entregar", disse o treinador, que deve apostar na experiência de Hulk e na criatividade de Gustavo Scarpa para liderar o setor ofensivo. A presença de Rony no time titular também é considerada.

Do outro lado, o Atlético Bucaramanga chega embalado. A equipe colombiana não perde há dois meses e fez campanha digna na Libertadores, quase superando um grupo com Racing e Fortaleza.

O principal nome é o argentino Luciano Pons. Aos 35 anos, o centroavante soma 12 gols em 24 jogos e é a principal ameaça ao Atlético. Com passagens por Universidad Chile e Independiente Medellín, o camisa 9 é forte no jogo aéreo e finalização.