Atlético de Madrid anuncia a contratação de Thiago Almada, ex-Botafogo

Nesta quinta-feira, o Atlético de Madrid anunciou o meia argentino Thiago Almada, ex-Botafogo. O jogador de 24 anos assinou contrato válido até junho de 2030 e chega aos Colchoneros após passagem pelo Lyon, da França.

O Atlético de Madrid havia acertado a contratação de Almada nos últimos dias. Agora, o argentino fechou os últimos detalhes, passou por exames médicos e assinou contrato com a equipe.

¡Bienvenido, Thiago Almada! Acuerdo con el Botafogo para el traspaso del internacional argentino, que firma por cinco temporadas con nuestro club. pic.twitter.com/aZFkPxzrBM ? Atlético de Madrid (@Atleti) July 17, 2025

Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o Atlético de Madrid pagou cerca de 21 milhões de euros (R$ 135 milhões) por 50% dos direitos econômicos de Almada.

Almada chega ao Atlético de Madrid com a missão de ser o armador na equipe do técnico Simeone. Destaque pela polivalência, é esperado que o argentino atue como meia-atacante ou ponta direita, posições carentes no elenco dos Colchoneros.

Trajetória de Almada

Revelado pelo Vélez Sarsfield em 2018, Almada se destacou no futebol argentino e foi vendido para o Atlanta United em 2022. Nos Estados Unidos, o meia foi protagonista e chegou à seleção argentina, com a qual foi campeão mundial em 2022.

Mantendo a boa fase nos Estados Unidos, Almada foi contratado no segundo semestre de 2024 pelo Botafogo. No Glorioso, foi peça fundamental para os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, no mesmo ano. Em 2025, foi emprestado ao Lyon, que não conseguiu comprá-lo em definitivo por conta de problemas financeiros.

Com o desejo de seguir no futebol europeu, Almada foi especulado no Benfica, mas optou por ir ao Atlético de Madrid.