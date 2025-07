Dois jogadores desistem de negociação com Sport após invasão de torcida no CT

O atacante Matías Perrello, atualmente no Central Córdoba, desistiu de integrar o elenco do Sport após a invasão de torcedores no CT do clube. A conversa entre os invasores e o elenco foi muito ríspida, com o atacante Pablo recebendo até um tapa e um puxão.

A contratação do jogador de 23 anos já era tratada como encaminhada pela diretoria do clube pernambucano, que ainda não venceu pelo Brasileirão e amarga a lanterna da competição.

Além de Perello, um zagueiro, cujo nome não foi revelado, também desistiu de ir à Recife. Em ambos os casos, os empresários dos atletas ligaram para o Sport para confirmar que a desistência ocorreu pela invasão da torcida.

A informação sobre a desistência dos jogadores em se juntar ao Sport foi dada inicialmente pelo GE.

Sobre a repercussão do caso no atual elenco, a diretoria do Sport conversou com os atletas e salientou que tomará as medidas cabíveis. Até aqui, nenhum jogador manifestou o interesse em deixar o Leão.

Com apenas três pontos após 12 jogos, o Sport é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o time de Recife faz uma das piores campanhas da história da competição.