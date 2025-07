Arão celebra estreia pelo Santos com vitória, mas pede pés no chão

Willian Arão estreou pelo Santos na noite desta quarta-feira, na vitória de 1 a 0 sobre o Flamengo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante, que entrou no decorrer do segundo tempo na Vila Belmiro, destacou a sua emoção, especialmente por ser contra seu ex-clube.

"Foi uma noite muito especial. Fazer a estreia e vencer o líder do campeonato. A gente sabia que era um jogo muito importante e difícil. Obviamente foi especial para mim, porque passei seis anos e meio no Flamengo, então tenho carinho pelo clube, mas foi muito especial poder reencontrá-los e vencê-los", disse.

"E sabemos do nosso potencial, sabemos que a gente tem uma força muito grande. O apoio da nossa torcida ontem foi fundamental também. A Vila estava lotada e eles fizeram a diferença, empurrando a gente, nos dando força, isso é muito importante para nós", completou.

O camisa 15, entretanto, deixou claro que o Santos precisa manter os pés no chão. O clube teve um início ruim no Brasileirão, mas vem de três vitórias nos últimos quatros jogos, se afastando da zona de rebaixamento e ocupando a 13ª colocação, com 14 pontos.

"A gente tem que pensar passo a passo. Não é porque vencemos o líder que somos o melhor time do Brasileiro agora, e se perdermos lá na frente não seremos o pior time. Temos que ter calma e continuar evoluindo. A cada jogo que passa, a cada treino, a gente está construindo algo melhor. Então, se a gente continuar com esse pensamento de melhorar cada vez mais jogo após jogo, com certeza estaremos onde o Santos merece estar, que é na parte de cima da tabela", finalizou Arão.

O elenco santista se reapresentou na tarde desta quinta-feira no CT Rei Pelé. O Peixe volta a entrar em campo neste sábado, contra o Mirassol, às 18h30 (de Brasília0, no Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP), pela 15ª rodada da Série A.