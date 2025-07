Após empate, Palmeiras se reapresenta e inicia treinos para enfrentar o Atlético-MG

Depois de empatar por 1 a 1 com o Mirassol na noite de quarta-feira, o elenco do Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol, e deu início à preparação para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. O Verdão enfrenta o Atlético-MG no domingo (20), às 17h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 15ª rodada da competição.

Como é de praxe após partidas, os titulares diante do Mirassol realizaram atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência. Já os atletas que não começaram jogando foram a campo para trabalhos técnicos em campo reduzido, sob supervisão da comissão técnica de Abel Ferreira. O lateral-direito Agustín Giay seguiu cronograma especial com o Núcleo de Saúde e Performance, com exercícios tanto no gramado quanto na parte interna.

O Palmeiras tenta retomar o caminho das vitórias após desperdiçar a chance de retornar ao G4 na rodada passada. No duelo contra o Mirassol, no Allianz Parque, o time alviverde saiu na frente com um gol de Facundo Torres, mas sofreu o empate na segunda etapa com Chico da Costa, em lance de bola parada.

A pré-venda @avantipalmeiras para o duelo com o Atlético-MG, domingo, no Allianz Parque, começou! Garanta seu lugar ? ? https://t.co/pmF7I35eIF pic.twitter.com/tI2oTeBPir ? SE Palmeiras (@Palmeiras) July 17, 2025

A equipe Alviverde, no duelo do final de semana, não contará com Flaco López, que cumprirá suspensão automática no final de semana, após receber o terceiro amarelo.

O empate deixou o Verdão na quinta colocação, com 23 pontos, dois a menos que o Athletico-PR, primeiro time dentro do G4. A equipe agora concentra esforços para o confronto com o Atlético-MG, adversário direto na briga por posições na parte de cima da tabela. O clube mineiro, por sua vez, também vive momento de oscilação e busca recuperação no torneio.

O duelo de domingo marcará a segunda partida consecutiva do Palmeiras diante da torcida no Allianz Parque, e Abel Ferreira pode contar novamente com Ramón Sosa, que fez sua estreia oficial na última rodada e agradou nos minutos em que esteve em campo. A comissão técnica ainda monitora a condição física dos atletas para definir a equipe titular.

O Verdão treina nesta sexta, às 15h, na Academia. Até domingo, aliás, o elenco alviverde terá mais três sessões de treino antes de encarar o Galo. A expectativa é que, nos próximos dias, os trabalhos se intensifiquem em aspectos táticos e estratégicos para enfrentar os mineiros.