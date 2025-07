Após empate contra o RB Bragantino, São Paulo chega a dois meses sem vitória no Campeonato Brasileiro

Na noite desta quarta-feira, o São Paulo empatou com o Red Bull Bragantino, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Com o resultado, o Tricolor chegou à marca de dois meses sem vitória pela competição.

A última vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro aconteceu no dia 17 de maio, pela nona rodada, diante do Grêmio, no Morumbis. Alexander Aravena abriu o placar para o Imortal, mas Robert Arboleda e André Silva, de pênalti, viraram o jogo para os donos da casa.

Desde então, o Tricolor amarga uma sequência de cinco rodadas sem vitórias no Brasileirão, com quatro derrotas e um empate nesse período. O São Paulo perdeu para Mirassol (2 a 0), Bahia (2 a 1), Vasco (3 a 1) e, depois da pausa para o Mundial de Clubes, para o Flamengo (2 a 0).

Nesta quarta-feira, André Silva abriu o placar para o Tricolor, mas Guzmán Rodríguez e Andrés Hurtado viraram o jogo para o RB Bragantino. No entanto, André Silva marcou seu segundo gol e garantiu o empate no placar.

Confira os próximos jogos do São Paulo: ? Corinthians

? Brasileirão

?? 19/07 (sábado)

? 21h

?? MorumBIS

? São Paulo (SP)

? Sportv e Premiere ? Juventude

? Brasileirão

?? 24/07 (quinta-feira)

? 19h

?? Alfredo Jaconi

? Caxias do Sul (RS)

? Premiere ? Fluminense

?... pic.twitter.com/5BHfOSgUXa ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 17, 2025

Queda na tabela do Campeonato Brasileiro

Nessa sequência, a equipe paulista somou apenas um ponto em 15 possíveis e teve um aproveitamento de 6,6%. Depois da vitória sobre o Grêmio, o Tricolor ocupava a 11ª posição, com 12 pontos.

Atualmente, o São Paulo caiu para a 16ª posição, com 13 pontos, um a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, e dois acima do Juventude, 18º colocado com dois jogos a menos em relação ao Tricolor.

Por outro lado, durante esse período, o Tricolor conquistou uma vitória contra o Náutico (2 a 1), pela Copa do Brasil, e diante do Talleres (2 a 1), pela Copa Libertadores. Nas duas competições a equipe garantiu vaga nas oitavas de final.

O São Paulo volta a campo neste sábado, às 21 horas (de Brasília), no clássico contra o Corinthians, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. O Timão ocupa a 9ª posição, com 19 pontos conquistados.