Apesar da derrota no Peru, Mano Menezes acredita na classificação do Grêmio: "Resultado é reversível"

O Grêmio perdeu para o Alianza Lima, na noite desta quarta-feira, por 2 a 0, pela partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima. O técnico Mano Menezes lamentou erros defensivos, mas disse que o resultado é reversível, apesar dos dois gols sofridos.

"O resultado é reversível. Mas precisamos fazer boa parte daquilo que fizemos bem aqui e não cometer os erros individuais que levaram aos dois gols em dois minutos. E aproveitar as chances quando tivermos: foram uma com o Edenílson, duas com o Alysson, outra com o André, que precisa acertar aquele acabamento de jogada, porque a área estava muito limpa. A estratégia só é boa quando o resultado vem, né?", disse Mano Menezes em entrevista coletiva.

Fim de jogo: Alianza Lima 2×0 #Grêmio

O próximo compromisso do Tricolor é diante do Vasco, no Rio de Janeiro, pelo #Brasileirão2025. #ALIxGRE #SulAmericana25 pic.twitter.com/lsxhRxrMtc ? Grêmio FBPA (@Gremio) July 17, 2025

Nesta quarta-feira, o Alianza Lima inaugurou o marcador aos 12 minutos do segundo tempo. Paolo Guerrero aproveitou rebote de Tiago Volpi e cabeceou, mas Marlon, lateral gremista, salvou em cima da linha. A bola sobrou para Gasper Gentile, que mandou para o fundo das redes.

Três minutos depois, aos 15, os peruanos ampliaram o placar. Sergio Peña lançou em profundidade para Erick Castillo, que, na esquerda da grande área, venceu Serrote em uma dividida. O jogador do Alianza Lima puxou para o pé direito e bateu rasteiro, no canto esquerdo de Tiago Volpi, que não alcançou.

"Pensamos aquilo que tínhamos que pensar para o jogo. Colocamos um jogador a mais no meio para ter mais competição no jogo. Acho que a equipe se comportou bem nesse aspecto, principalmente na primeira parte. Daí para frente, precisamos melhorar alguns aspectos. Teremos voltas importantes que fizeram falta nesses dois jogos. Com esse acréscimo e um pouco mais de calma, sem ter esses apagões, que custam caro para a equipe", analisou Mano Menezes.

Com isso, o Grêmio vai precisar vencer por três gols de diferença na partida de volta para garantir vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Uma vitória por dois de vantagem leva a decisão para os pênaltis.

O segundo jogo acontece na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio. Antes disso, o Imortal volta a campo neste sábado, às 17h30, quando visita o Vasco, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário.