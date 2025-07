Ana Marcela Cunha sofre corte no braço e termina em 8º lugar na prova dos 5km em Cingapura

A brasileira Ana Marcela Cunha terminou na oitava colocação na prova dos 5km de águas abertas do Mundial de Esportes Aquáticos, nesta quinta-feira, em Cingapura. A atleta recebeu atendimento médico logo após a competição por causa de um corte no braço direito. Viviane Jungblut, a outra brasileira na prova, terminou em 21º lugar.

O primeiro lugar ficou para a australiana Moesha Johnson, com o tempo de 1h02min01, superando por um segundo a italiana Ginevra Taddeucci. O pódio foi completado com a presença da japonesa Ichika Kajimoto. Ana Marcela terminou 1min08s90 atrás da líder.

A prova começou com domínio de Johnson, com Taddeucci em segundo e a espanhola Maria de Valdez em terceiro. Viviane Jungblut largou entre as primeiras, ficando entre a sexta e a 11ª colocação nos primeiros metros. Ana Marcela veio em uma prova de recuperação e apareceu em oitavo lugar, com 29 minutos de prova.

Com 41 minutos, Johnson e Taddeucci abriram boa vantagem sobre as demais e não permitiram mais a aproximação de ninguém. Ana Marcela apareceu na sexta colocação, 17 segundos atrás da líder e não teve forças para buscar o pódio. Viviane caiu para o 20º lugar, com um minuto de desvantagem, e também não aumentou o ritmo.