Ana Cristina está fora do Mundial de vôlei após cirurgia no joelho

A ponteira Ana Cristina passou por uma cirurgia no joelho nesta quarta-feira, em Belo Horizonte. Em nota, a CBV escreveu que a artroscopia, que é um procedimento minimamente invasivo, foi realizada com sucesso. Contudo, a previsão de retorno é de três a quatro meses, deixando a atleta de fora da fase final da VNL, além do Mundial, que acontecerá entre agosto e setembro na Tailândia.

"A ponteira Ana Cristina foi submetida a uma artroscopia no joelho esquerdo na noite desta quarta-feira (16/7), em Belo Horizonte (MG). O procedimento foi realizado com sucesso pela equipe coordenada pelos médicos Rodrigo Vaz e Sérgio Campolina no Hospital Mater Dei. Na cirurgia, foi confirmada a lesão no menisco medial e a equipe médica optou pela sutura. A jogadora retomará o tratamento fisioterápico após reavaliação médica e tem previsão de retorno às quadras em período de três a quatro meses", publicou a CBV.

A jogadora se lesionou durante a partida da Seleção contra a França, pela Liga das Nações, na semana passada. Ana Cristina vinha de uma grande fase, sendo a principal atacante do Brasil, aparecendo, inclusive, entre as 11 maiores pontuadoras do torneio, com 167 pontos.

A equipe brasileira irá enfrentar a Alemanha pelas quartas de final da VNL no dia 24 de julho, em Lodz, na Polônia. O confronto tem horário marcado para as 20 horas (horário de Brasília). O Brasil vem de uma ótima campanha no torneio, tendo 11 vitórias e somente uma derrota.