Alívio para Crespo: pendurados passam ilesos, e São Paulo não tem suspensos para Majestoso

O São Paulo terá algumas dores de cabeça para o clássico Majestoso que tem pela frente, é verdade. Dúvidas pairam a escalação, enquanto os lesionados devem seguir como baixas. No entanto, nenhuma delas gira em torno de suspensos, já que todos os pendurados passaram ilesos na última rodada do Campeonato Brasileiro.

Na última quarta-feira, o São Paulo empatou em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 14ª rodada da Série A. O Tricolor havia chegado com oito jogadores pendurados para tal jogo: Rafael, Arboleda, Alan Franco, Sabino, Ferraresi, Bobadilla, Pablo Maia e Ferreira.

Rafael, Arboleda, Ferraresi, Bobadilla e Alan Franco foram titulares no empate em Bragança Paulista. Os quatro primeiros completaram os 90 minutos, enquanto o último foi substituído na reta final do jogo. Sabino e Ferreira entraram no segundo tempo, enquanto Pablo Maia sequer saiu do banco.

O torcedor são-paulino ganhou uma boa notícia, visto que nenhum dos oito pendurados foi advertido com o terceiro cartão amarelo. Desse modo, todos estarão à disposição do técnico Hernán Crespo para o clássico contra o Corinthians, marcado para este fim de semana.

Apesar disso, o São Paulo segue com uma lista considerável de desfalques. Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) continuam entregues ao departamento médico.

Lucas Moura, por sua vez, tem presença incerta no clássico. O camisa 7 ainda está cumprindo as últimas etapas do cronograma de recuperação de uma lesão na cápsula posterior do joelho direito.

Por outro lado, Lucas Ferreira deve ficar à disposição para o Majestoso. O camisa 48 se recuperou de dores no quadril e retornou ao banco de reservas no empate da última quarta-feira. Assim, a tendência é que o jovem esteja entre os relacionados novamente.

O São Paulo recebe o Corinthians neste sábado, a partir das 21h (de Brasília), no Morumbis, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de casa cheia, uma vez que mais de 30 mil ingressos já foram vendidos.

O Tricolor vive situação delicada no Brasileirão e enxerga a vitória no clássico como uma forma de se reabilitar na competição. A equipe são-paulina figura na 16ª colocação, com 13 pontos - tem somente um a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento no momento.