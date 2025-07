Abel reconhece má fase de Vitor Roque, cita pressão e crê em recuperação: "Não desisto de nenhum jogador"

Vitor Roque ainda não deslanchou no Palmeiras. O atacante, que é a contratação mais cara da história do clube, tem vivido um jejum de gols que chegou a dez jogos. Titular no empate por 1 a 1 com o Mirassol, o camisa 9 deixou a desejar e foi tema da coletiva do técnico Abel Ferreira, que admitiu que o atleta não vive seu melhor momento, mas o defendeu.

O atacante chegou ao Palmeiras no final de fevereiro. Desde então, disputou 25 jogos e marcou três gols em três jogos consecutivos. O último deles foi na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, pela oitava rodada do Brasileirão, na Arena Barueri, no dia 7 de maio, há mais de dois meses.

"Quando falamos individualmente de um jogador como o Roque, que foi para a Europa, as coisas não correram bem e ele voltou, é porque há coisas que ele vai ter que melhorar e ele sabe disso. Nós já o vimos jogar. Ele chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira. Agora, ele tem que assumir que está numa fase má e só continuar a trabalhar. A sensação que fico neste momento é que ele está jogando com 50 quilos nas costas", declarou Abel.

"Os gols não estão aparecendo, as críticas que fazem. E os jogadores não são imunes a isso. O futebol é global. Ele é um miúdo ainda, tem 20 anos. Se ele voltou, algo não correu bem. Estamos de braços abertos para ajudá-lo. Também por pensar pelo peso da própria contratação que todos colocaram. Não está passando por um bom momento, isso faz parte do jogador e da equipe", seguiu.

Abel Ferreira ainda indicou de quais formas pode ajudar o atacante de 20 anos. Apesar de sugerir uma troca na equipe, Vitor Roque deve seguir entre os titulares para o próximo compromisso do Palmeiras. Isso porque Flaco López, que disputa uma vaga, tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

"O melhor que temos que fazer é ajudá-lo da forma que pudermos, jogando ou ficando fora por um período. Essa é nossa função, por isso fomos resgatar esse jogador. Ou será que o Barcelona tem olheiros cegos? Não sabem a qualidade que tem? Só que não tem passado por uma boa fase. Ele sabe, nós sabemos e vamos tentar ajudá-lo como fazemos com todos os jogadores aqui", disse Abel.

"Vamos trabalhar, analisar, ajustar. Ele não está em sua melhor fase, mas não desisto de nenhum jogador. O Felipe foi bem, com audácia, coragem, bem fisicamente. O futebol brasileiro deixa marcas nos jogadores que vêm da Europa porque os jogos são seguidos, é preciso dessa adaptação. É bom ver o Facundo voltar para o lado direito Não fizemos um bom jogo, há muito trabalho para se fazer, muito espaço para melhorar. Trocar os jogadores se for o caso e dar nosso melhor para ajudar o Palmeiras a continuar a crescer apesar das mudanças que fizemos no elenco no último ano", finalizou o treinador.

Vitor Roque precisou de 12 jogos para marcar seu primeiro gol pelo Verdão. No momento, ele vive seu segundo maior jejum no clube e tem uma sequência intensa de jogos para tentar quebrá-lo. O Palmeiras volta a campo neste domingo para enfrentar o Atlético-MG, a partir das 17h30 (de Brasília), no Allianz Parque.