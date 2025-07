Abel 'pardal' ou investimento ruim? O que explica má fase do Palmeiras

Após o empate entre Palmeiras e Mirassol, Alicia Klein, Juca Kfouri e Danilo Lavieri debateram de quem é a culpa pela má fase alviverde, no Fim de Papo.

O Palmeiras não vence no Brasileirão há três jogos e, com 23 pontos em 12 partidas, é o quinto colocado. O Mirassol, que soma 18 pontos em 12 jogos, é o 11º.

Alicia: Não há consenso sobre como jogadores devem ser usados

A gente vê opções que não estão funcionando, com jogadores atuando fora de posição. [...] E cada jogo entrando de um jeito diferente. Não consegue chegar a um consenso de como usar os jogadores. [...] Coletivamente, o Palmeiras não entrega muito há algum tempo. Então há um problema de comando.

Alicia Klein

Juca: Jogadores vivem crise técnica

Eu acho que ainda não há uma crise na Gávea, e tendo a achar que é mais possível uma crise em Parque Antártica. [...] Culpar o Abel pela crise técnica desses jogadores? [...] Vamos atrás do Vojvoda? Talvez seja uma solução

Juca Kfouri

Lavieri: Abel é mais culpado que jogadores

O problema é quando gasta, gasta e gasta e ninguém corresponde. O único que correspondeu de verdade foi o Paulinho, pelo impacto do gol dele contra o Botafogo. [...] Todos os outros você vê que estão devendo. Quando eu vejo todos esses caras devendo em um time que nitidamente tem mais técnica do que teve em outros anos e o time não anda, eu começo a procurar outros motivos. [...] Hoje, o Abel é mais culpado que os jogadores.

Danilo Lavieri

