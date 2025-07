Campeão peso-pena leva cinco tiros durante emboscada na Rússia; veja

A vida de um dos atletas mais promissores da atual geração do MMA esteve por um triz na última terça-feira (15). Campeão do 'GP' peso-pena (66 kg) da PFL em 2024 e invicto na carreira, Timur Khizriev foi alvo de uma emboscada em que acabou alvejado por cinco tiros. O episódio ocorreu no Daguestão, divisão federal situada no sudoeste da Rússia.

De acordo com o site russo 'VestnikMMA', dois homens encapuzados emboscaram Khizriev em um pátio de um prédio residencial. Os indivíduos abriram fogo pelas costas do lutador que, no reflexo, ainda conseguiu derrubar um dos agressores que se aproximou. Em seguida, mesmo alvejado, Timur conseguiu evadir do local correndo.

18-0 PFL champion Timur Khizriev was shot 5 times in Dagestan.



His life is not in danger, but remains under medical care. pic.twitter.com/lwwRtMLlRc -- Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) July 16, 2025

Risco de morte

Timur Khizriev foi alvejado por uma pistola traumática, tipo de arma de fogo não letal que normalmente dispara projéteis como balas de borracha e afins, projetada para autodefesa ou controle de multidões. Ainda segundo o site 'VestnikMMA', logo após o ataque, o lutador russo passou por uma cirurgia e estava vivo.

Horas depois, o site 'MMA Junkie' entrou em contato com a equipe de Timur, que informou que o atleta de 29 anos segue hospitalizado, mas está bem e "sua vida não está em perigo" no momento. Ainda é incerto, porém, quando Khizriev terá alta do hospital, assim como a motivação por trás da emboscada.

Cartel no MMA

Representante da equipe 'DagFighter', Khizriev é dono de um cartel de 18 vitórias e nenhuma derrota no MMA profissional. Com passagem também pelo Bellator, o russo acumula triunfos contra nomes de respeito da divisão até 66 kg, como o inglês Brendan Loughnane e o brasileiro Gabriel Braga, somente em suas últimas aparições.