Veiga e Felipe Anderson são titulares em Palmeiras x Mirassol; veja times

Do UOL, em São Paulo (SP)

Palmeiras e Mirassol estão escalados para o jogo que acontece às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Brasileirão.

Abel Ferreira voltou com Felipe Anderson e Raphael Veiga entre os titulares. A equipe vai a campo com: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres, Felipe Anderson e Vitor Roque.

O último jogo de Felipe Anderson como titular foi a estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes contra o Porto, no dia 15 de junho, desde então não foi utilizado.

Já Veiga foi titular contra o Inter Miami, na última rodada da fase de grupos, mas foi banco nos dois jogos do mata-mata.

O Palmeiras tem três desfalques para a partida: Murilo (lesão na coxa esquerda), Giay (torção no joelho direito) e Bruno Rodrigues (transição física).

Já o Mirassol do técnico Rafael Guanaes vai a campo com: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Yago Felipe e Gabriel; Alesson e Edson Carioca.