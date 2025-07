Vasco goleado na Sul-Americana é culpa do Dinizismo? Comentaristas debatem

O esquema de Fernando Diniz pode não ter ajudado, mas a goleada sofrida pelo Vasco na Copa Sul-Americana tem fatores que podem fazer o torcedor se preocupar, avaliaram Yara Fantoni e Lucas Musetti, no Fim de Papo.

A equipe cruzmaltina foi derrotada por 4 a 0 pelo Independiente Del Valle (EQU), em Quito. Na próxima terça (22), em casa, o time carioca precisa ao menos devolver a diferença de gols para levar a decisão para os pênaltis e ter a chance de avançar na competição.

Yara: Para quem quer campo e resultado, está tudo bem

Não tem o que falar da arbitragem nesse jogo. É um vacilo tremendo do Vasco. E a gente vê isso no Brasileiro e na Sul-Americana. [...] O Vasco não se encontrou. O Diniz sempre começa bem os trabalhos dele, mas ao longo ele não consegue sustentar, e a gente vê uma queda. Lógico que não dá para colocar só nas costas do treinador, já estava mal com o Carille, mas é uma equipe que não consegue se encontrar

Yara Fantoni

Musetti: Diferença técnica determinou goleada

[A derrota do Vasco] Não foi pela expulsão do Piton ou pela altitude, mas por uma diferença técnica gritante. Era para ter sido um vexame - 4 a 0 já é muito feio, mas era para ter sido mais. [...] Não teve um momento em que o Vasco conseguiu segurar a bola, montar contra-ataque. Só o Léo Jardim jogou, fez cera, levou cartão - e ele estava sozinho.

Lucas Musetti

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Fim de Papo na íntegra