Diniz segue inferno astral e vê Vasco acertar menos de 1 passe por minuto

Além da goleada que complicou a situação do Vasco na Sul-Americana, o técnico Fernando Diniz viu seu time não alcançar 90 passes certos na partida e segue seu "inferno astral" desde a conquista da Copa Libertadores 2023.

O que aconteceu

O Cruzmaltino acertou apenas 82 passes — de 140 tentados — em toda a partida, que terminou com triunfo do Independiente del Valle por 4 a 0. O time carioca teve 58% de aproveitamento no fundamento, segundo dados do Google.

E quem seguiu o "Dinizismo" foi o Del Valle, com seus 444 passes certos em 486 tentativas. Os equatorianos jogaram em casa e com um homem a mais durante quase todo o confronto, já que Lucas Piton foi expulso aos 12 minutos da etapa inicial.

Jogar na altitude aqui é sempre difícil, já estive aqui algumas vezes. Os times brasileiros quando vêm aqui sofrem. Mas a gente chegou antes, a equipe estava bem adaptada. Acho que, se não tem a expulsão, a história do jogo seria muito diferente. Com a expulsão, ficou muito mais difícil para a gente. [...] O plano era marcar alto, como a gente estava marcando. Tivemos que baixar as linhas. No segundo tempo tentamos deixar a área mais alta, acabou que não funcionou e tomamos os outros gols. Fernando Diniz, técnico do Vasco

O comandante agora tem uma grande dor de cabeça e precisa de um triunfo por cinco gols de diferença para ir às oitavas. A partida de volta será na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), em São Januário.

Diniz, porém, ainda não engrenou com o Vasco e tem apenas três vitórias em nove partidas. Além disso, o time carioca vem de um desempenho irregular na Sul-Americana, com dois triunfos, dois empates e duas derrotas na fase de grupos. A campanha garantiu o segundo lugar do Grupo G e uma vaga no playoff.

Apesar do curto período, o treinador flertou com uma eliminação precoce na terceira fase da Copa do Brasil. O time avançou nos pênaltis contra o Operário-PR, que disputa a Série B e neste momento ocupa a 15ª colocação.

O inferno astral de Diniz

A conquista da Libertadores com o Fluminense em 2023 foi o último "ponto alto" de Diniz. Já os dois últimos anos foram marcados por trabalhos contestados, tanto em clubes quanto pela seleção brasileira.

O desempenho ruim no Brasileirão fez Diniz ser demitido do Flu cerca de sete meses após levantar a Glória Eterna. O Tricolor amargava a lanterna do campeonato, com apenas uma vitória em 11 jogos.

O técnico assumiu o Cruzeiro ainda em 2024, mas conviveu com pressão e se despediu em janeiro deste ano. Sob o comando de Diniz, o time mineiro amargou o vice da Copa Sul-Americana e terminou o Brasileirão fora da zona de classificação da Libertadores. Além disso, a Raposa não teve boas atuações na pré-temporada, feita nos EUA, e no início do Campeonato Mineiro.

Diniz ainda amargou uma passagem ruim pela seleção brasileira, com apenas 38% de aproveitamento. O Brasil teve sei pior início de Eliminatórias da Copa do Mundo de sua história, com dois triunfos, contra os últimos colocados Bolívia e Peru, um empate em casa com a Venezuela (1 a 1) e três derrotas, contra Uruguai, Colômbia e Argentina.