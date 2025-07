Ultimate encaminha Malhadinho vs Volkov para o UFC 321, em Abu Dhabi

O UFC está próximo de confirmar mais um duelo de alto nível para o peso-pesado. Alexander Volkov e Jailton Almeida chegaram a um acordo verbal para se enfrentarem no UFC 321, marcado para o dia 25 de outubro, na Etihad Arena, em Abu Dhabi. Embora os contratos ainda não tenham sido assinados, ambas as partes já teriam aceitado os termos do confronto. A informação foi publicada inicialmente pelo portal 'MMA Fighting' e confirmada pela equipe de reportagem da Ag Fight.

O embate tem potencial para servir como uma eliminatória de título, especialmente diante do novo cenário da divisão. Com Jon Jones aparentemente fora da equação, o cinturão linear está nas mãos de Tom Aspinall, atual alvo de diversos nomes do topo do ranking - entre eles, o próprio Volkov, segundo colocado no ranking, e o brasileiro conhecido como 'Malhadinho', na quinta posição.

Fase atual

Ex-desafiante ao título e um dos nomes mais experientes da categoria, o russo (38-11) vive um bom momento, apesar da derrota por decisão dividida para Ciryl Gane em dezembro. Antes disso, vinha de quatro triunfos consecutivos e dominantes, incluindo nocautes sobre Jairzinho Rozenstruik, Alexandr Romanov e Tai Tuivasa, além de uma vitória por decisão contra Sergei Pavlovich.

Já o atleta baiano (22-3) continua consolidando seu espaço entre os principais nomes da divisão. Nas últimas três apresentações, conquistou duas vitórias expressivas - ambas no primeiro round - ao finalizar Romanov e Serghei Spivac. Seu único revés no Ultimate foi diante de Curtis Blaydes, em março deste ano.

O card do UFC 321 ainda não tem luta principal definida oficialmente. Caso confirmado, o duelo entre Almeida e Volkov deve movimentar diretamente o topo da divisão dos pesados e pode determinar o próximo desafiante ao cinturão.

