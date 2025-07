TV Globo fará transmissão de revanche entre Vitor Belfort e Wanderlei Silva

Uma das revanches mais aguardadas da história dos esportes de combate, o segundo duelo entre Vitor Belfort e Wanderlei Silva está oficialmente marcado para o próximo dia 27 de setembro, na 'ARCA Spaces', em São Paulo (SP), na segunda edição do 'Spaten Fight Night'. E a transmissão do confronto ficará por conta da TV Globo, que exibirá ao vivo a luta de boxe entre os ícones do MMA brasileiro. A informação foi confirmada pela reportagem da Ag Fight junto à organização do evento.

O duelo entre Belfort e Silva será disputado sob as regras do boxe e em peso combinado (até 93 kg). Dentro do ringue, a disputa, que colocará os dois rivais frente a frente pela primeira vez depois de 27 anos do primeiro embate, está prevista para durar até oito rounds de dois minutos cada.

Quase três décadas se passaram desde o primeiro confronto entre Vitor e Wanderlei. Na época, os lutadores se enfrentaram em um evento do UFC na capital paulista, em 1998. Com um nocaute relâmpago, Belfort levou a melhor sobre o curitibano, fazendo surgir uma grande rivalidade entre os compatriotas, que permanece até os dias de hoje, sempre estimulada por trocas de farpas e pela expectativa de um novo duelo, que finalmente vai sair do campo da imaginação no Spaten Fight Night.

Show de drones

Realizado nesta quarta-feira (16), o anúncio oficial da revanche entre Vitor Belfort e Wanderlei Silva fez jus à magnitude da disputa entre os dois membros do Hall da Fama do UFC. Com 1100 drones - um dos maiores espetáculos do tipo já visto na América Latina -, a Spaten anunciou o reencontro entre as lendas do mundo das lutas. Em perfeita sincronia, os drones iluminaram o céu com animações em 3D exibindo os nomes e rostos dos lutadores (veja abaixo ou clique aqui).

Aos 48 e 49 anos, respectivamente, o 'Fenômeno', como Vitor é conhecido, e o 'Cachorro Louco', apelido de Wanderlei, voltarão a se enfrentar - desta vez, nas regras do boxe. Será a estreia de Wanderlei na modalidade, enquanto Belfort já soma duas vitórias expressivas, contra Evander Holyfield (2021) e Ronaldo Jacaré (2023), em apresentações anteriores.

