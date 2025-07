Troféu Brasil de Atletismo completa 80 anos de história em 2025

O maior campeonato de atletismo de clubes irá completar 80 anos desde seu início, lá em 1945. A edição desse ano do Troféu Brasil Interclubes de Atletismo acontecerá em São Paulo entre os dias 31 de julho e 3 de agosto, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB).

A história do torneio começou justamente na capital paulista, substituindo a Taça Adhemar de Barros, que era realizada pela Diretoria de Esportes do Estado de São Paulo entre 1940 e 1942. Pelo regulamento inicial, o campeão seria definido após 10 disputas (havia mais de uma por ano). O clube vencedor seria aquele que conquistasse o maior número de vitórias.

A primeira edição se encerrou em 1951, e o São Paulo Futebol Clube (SP) foi o campeão, com seis vitórias, seguido pelo Botafogo de Futebol e Regatas (RJ), com três, e pelo Esporte Clube Pinheiros (SP), com uma.

A vitória do São Paulo não foi uma surpresa, já que a equipe tinha grandes nomes como Adhemar Ferreira da Silva, que seria bicampeão olímpico do salto triplo (Helsinque-1952 e Melbourne-1956) e Wanda dos Santos, atleta olímpica e medalhista dos Jogos Pan-Americanos.

Wanda é, ainda hoje, a atleta com mais medalhas na história da competição, com 54 conquistas entre 1946 e 1966 - deste total, são 48 medalhas de ouro, nas provas do salto em distância, salto em altura, 80 m com barreiras e revezamento 4×100 m.

Desde 2016, o Esporte Clube Pinheiros comemora todas as vitórias: já são nove títulos consecutivos.

Os grandes astros do atletismo nacional participaram da competição, como os campões olímpicos Adhemar Ferreira da Silva, Joaquim Cruz, Maurren Maggi e Thiago Braz, além de medalhistas olímpicos e mundiais como Robson Caetano, Zequinha Barbosa, Vanderlei Cordeiro de Lima, Sanderlei Parrela, Jadel Gregório, Fabiana Murer, entre outros.

Da geração em atividade, os medalhistas olímpicos e mundiais Caio Bonfim e Alison dos Santos, assim como o campeão mundial Darlan Romani, brilharam em Troféu Brasil.