Transmissão ao vivo de Red Bull Bragantino x São Paulo: veja onde assistir

O Red Bull Bragantino recebe o São Paulo hoje, às 21h30 (de Brasília), no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela Globo (TV aberta para SP, AL, CE, GO, TO, MG [exceto as cidades de Coronel Fabriciano, Montes Claros e Juiz de Fora], MS, PR e RS) e Premiere (pay-per-view).

Bragantino vai em busca de mais um bom resultado. O Massa Bruta venceu o Corinthians por 2 a 1 na rodada anterior e segue entre os primeiros colocados do Brasileirão.

São Paulo tenta encerrar má fase. O time de Hernán Crespo perdeu os últimos quatro jogos, o mais recente por 2 a 0 para o Flamengo, no fim de semana, no Maracanã.

Red Bull Bragantino x São Paulo -- Campeonato Brasileiro 2025