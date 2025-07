Conmebol muda lugar de cabine do VAR para dar maior tranquilidade aos árbitros

A Conmebol anunciou na manhã de hoje que a cabine do VAR em campo será posicionada do lado oposto ao banco de reservas. A decisão, tomada pelo Comitê de Árbitros da entidade, visa oferecer mais tranquilidade para os árbitros durante a revisão de algum lance.

"Com a mudança da Área de Revisão de Arbitragem (RAA), buscamos proporcionar melhores condições de trabalho para a equipe de arbitragem, para que possam tomar suas decisões com a maior serenidade e imparcialidade, em conformidade com as Regras Claras, uma das políticas mais importantes da Conmebol", explicou Enrique Cáceres, presidente do Comitê de Árbitros.

La CONMEBOL implementará nueva ubicación para el Área de Revisión Arbitral en sus competiciones. ???#CreeEnGrande ? CONMEBOL.com (@CONMEBOL) July 16, 2025

De acordo com a Conmebol, a mudança "será feita conforme permitido pelo protocolo do VAR (Árbitro Assistente de Vídeo) e desde que a infraestrutura do estádio permita". Além disso, a medida será implementada gradualmente.