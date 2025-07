Torcida do Sport invade CT, agride Pablo e ameaça elenco

O clima de crise no Sport Club do Recife ganhou novos contornos nesta quarta-feira (16). Durante a tarde, integrantes de uma torcida organizada invadiram o Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, em Paratibe, cobrando de forma violenta o elenco e a comissão técnica pela péssima campanha na Série A do Brasileirão.

O episódio foi marcado por cenas graves. O atacante Pablo chegou a ser puxado por um dos invasores e levou um tapa no peito, em meio a ameaças e intimidações.

Membros da torcida também depredaram o portão de acesso ao CT. Jogadores como Chico e Rafael Thyere tentaram dialogar, assim como o técnico Daniel Paulista, mas o clima foi de tensão. Vídeos do momento circulam nas redes sociais.

A equipe rubro-negra é a lanterna da competição, ainda sem vitórias após 12 rodadas, e vem de uma sequência de 15 jogos sem triunfos ? pior marca da história do clube.

No domingo, dia 20, o Leão volta a jogar na Ilha do Retiro pelo Campeonato Brasileiro. Confira o serviço de jogo para Sport x Botafogo, com lotes promocionais e garanta o seu lugar: https://t.co/9uVhwNYe7J ? Sport Club do Recife (@sportrecife) July 15, 2025

Reação do Sport

Em nota oficial, o Sport classificou a invasão como "absolutamente inaceitável" e garantiu que tomará todas as medidas cabíveis, com apoio das autoridades. O clube reforçou seu compromisso com a segurança dos profissionais e a promoção de uma cultura de paz.

O Leão da Ilha afirmou que sabia da presença dos torcedores e que se programou para ouvi-los pacificamente. "O Sport ressalta que tinha conhecimento prévio da presença de torcedores na área externa do CT e havia se organizado para escutar suas reivindicações, com a participação de todos os membros do departamento de futebol."

A Polícia Militar de Pernambuco informou que acompanhou o ato e não registrou ocorrências graves, apesar da agressão registrada em vídeo.

O Sport volta a campo no domingo, contra o Botafogo, na Ilha do Retiro, ainda em busca da primeira vitória na Série A.

Confira a nota do Sport na íntegra:

"O Sport Club do Recife repudia veementemente a invasão ocorrida na tarde desta quarta-feira (16) ao Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, promovida por integrantes de torcidas organizadas. Durante o episódio, houve coação contra atletas, membros da comissão técnica e funcionários do Clube ? condutas absolutamente inaceitáveis.

O Clube informa que tomará todas as medidas cabíveis para identificar e punir os responsáveis, com o apoio das autoridades competentes.

O Sport ressalta que tinha conhecimento prévio da presença de torcedores na área externa do CT e havia se organizado para escutar suas reivindicações, com a participação de todos os membros do departamento de futebol.

No entanto, de forma inaceitável, houve a invasão das dependências do Centro de Treinamento, com depredação do portão de acesso e intimidação a profissionais em um ambiente que deve ser resguardado para o trabalho e para a integridade física de todos.



Havia segurança privada no local, e a Polícia Militar foi acionada, chegando ao CT ainda durante o ocorrido.

O Sport reforça seu compromisso com a segurança de seus colaboradores e torcedores, e seguirá trabalhando firmemente pela promoção de uma cultura de paz em todas as suas atividades, dentro e fora de campo."