Thompson contesta derrota para Marretinha no UFC Nashville: "Não perdi essa luta"

Veterano do UFC e ex-desafiante ao cinturão dos meio-médios (77 kg), Stephen Thompson demonstrou insatisfação com o resultado de sua apresentação no último sábado (12), no UFC Nashville. Derrotado por decisão dividida diante do brasileiro Gabriel 'Marretinha' Bonfim, o norte-americano afirmou que, em sua avaliação, fez o suficiente para sair com a vitória.

O confronto, que ocupou o posto de 'co-main event' do card, terminou com dois jurados marcando 29-28 para o lutador brasiliense, enquanto um placar idêntico favoreceu Thompson. A leitura das papeletas foi recebida com vaias pela torcida presente e gerou repercussão nas redes sociais, com parte dos fãs e analistas questionando a pontuação oficial.

Em entrevista ao programa 'The Ariel Helwani Show', 'Wonderboy' disse ter sentido que controlou o duelo, destacando sua movimentação, precisão nos ataques e o volume de dano infligido. Apesar de reconhecer o mérito do oponente, o norte-americano demonstrou surpresa com o desfecho.

"Quando o público, os jornalistas e a minha equipe estão todos surpresos com a decisão, eu penso: 'Tem algo errado aí'. Eu estou nesse jogo há muito tempo, e eu sei como é a sensação de vencer uma luta e sei como é perder uma luta. Eu não perdi essa luta. Sinto que eu não perdi essa luta", declarou.

Transparência

Aos 42 anos, Thompson acumula 22 aparições no octógono e está habituado a decisões controversas por parte da arbitragem. Ainda assim, reforçou o apelo por mais transparência e responsabilidade das comissões atléticas em situações como a de Nashville.

"Perdi a luta, mas senti que a venci. Quando você tem sua família, sua equipe, seus amigos em casa - todo mundo que assistiu à luta achou que eu venci - fica aquela questão: o que fazemos com isso? Acho que tem que haver mais responsabilidade por parte dos (juízes). Sei que não é culpa do UFC. A culpa é da comissão. Mas com certeza precisa haver mais transparência quando se trata da pontuação dessas lutas", completou.

Já Marretinha, com a vitória, chegou ao seu quinto triunfo no UFC - o terceiro consecutivo. Além disso, estreou no ranking dos meio-médios, assumindo a 14ª colocação na divisão.

