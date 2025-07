Taty Castellanos: possível reforço do Flamengo recebeu proposta do Palmeiras

Taty Castellanos, atacante da Lazio, da Itália, está em negociações avançadas para defender o Flamengo. Curiosamente, o argentino já esteve perto do futebol brasileiro. Em 2021, recebeu uma oferta do Palmeiras.

Taty Castellanos: quanto foi a oferta do Verdão?

Na ocasião, Taty Castellanos defendia o New York City, na Major League Soccer (MLS). O Verdão chegou a fazer uma oferta de 4 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões naquela época) por 70% do passe do atleta. As conversas não evoluíram e as negociações foram dadas como encerradas.

Na sequência, Taty Castellanos prolongou o contrato com a equipe norte-americana.

"Estou muito feliz com esta oportunidade que o clube está me dando. As pessoas aqui me apoiam e me ajudam a ser uma pessoa e jogador melhor a cada dia. Estou feliz por continuar desenvolvendo minha carreira no aqui", disse o jogador, na ocasião, ao renovar o contrato.

Conforme mencionado pelo jornalista Venê Casagrande, a Lazio estaria requisitando a quantia de 25 milhões de euros (R$ 162 milhões) pelo atleta. O Flamengo, por sua vez, conversa com a equipe italiana para baixar o valor.

