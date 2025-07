Talles Magno volta a marcar após 24 jogos e garante vitória do Corinthians diante do Ceará

Corinthians e Ceará fizeram um jogo de pouca qualidade técnica no Castelão, nesta quarta-feira, e caminhavam para um justo empate sem gols, mas Talles Magno foi às redes para garantir vitória por 1 a 0 aos corintianos e encerrar jejum de 24 jogos sem marcar. Dessa forma, o time comandado por Dorival Júnior sai da 14ª rodada do Brasileirão aliviado, depois de derrota para o Red Bull Bragantino em casa e cobranças da torcida.

A equipe paulista estava há cinco jogos sem vencer. Agora com 19 pontos, ultrapassa o adversário cearense, que fica com 18.

Dorival teve de montar a equipe alvinegra sem os protagonistas do ataque. Suspensos, Romero e Memphis Depay se juntaram a Yuri Alberto, que ainda se recupera de lesão na coluna vertebral, como desfalques. Por isso, a dupla ofensiva foi formada por Talles Magno e o jovem Gui Negão, titular pela primeira vez, aos 18 anos, no que foi apenas sua terceira aparição entre os profissionais

O garoto mostrou disposição desde o começo do primeiro tempo e se movimentou bastante, mas pouco conseguiu contribuir para tornar o Corinthians mais perigoso. Talles Magno fez menos ainda e colecionou erros perto da área.

Apesar de alguns bons momentos, nem mesmo Rodrigo Garro foi capaz de colocar em prática sua visão de jogo para abrir espaços na defesa do Ceará, que também teve pouco brilho ofensivo, salvo alguns minutos na segunda metade da etapa inicial, quando se aproveitou de uma série de falhas da defesa corintiana.

O segundo tempo começou tão escasso de ideais quanto o primeiro. O time cearense tentou ficar com a bola no pé e ensaiou alguns lances mais interessantes, porém pouco incomodou a defesa paulista. Mais perto do final da partida, a posse passou para o Corinthians, eventualmente agraciado por passes construtivos de Garro, enquanto os donos da casa jogavam no contra-ataque.

Estava claro para os dois times que mudanças eram necessárias. Condé colocou Lourenço no lugar de Mugni. Do outro lado, Dorival mandou André Carrillo e Maycon a campo e tirou Martínez e Bidon. A alteração corintiana trouxe mais impacto, pois foi Carillo, pela ponta direita e servido por belo passe Garro, que fez o cruzamento rasteiro para Talles Magno marcar seu primeiro gol no Brasileirão e abrir o placar.

Pouco depois do gol, o Corinthians perdeu Maycon, que havia acabado de entrar, mas sentiu dores e precisou ser substituído por João Pedro Tchoca. Os minutos finais foram de pressão cearense no ataque, porém manteve-se a pouca capacidade de criação dos donos da casa até o apito final.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 X 1 CORINTHIANS

CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral (Matheus Araújo), Diego e Lucas Mugni (Lourenço); Galeano (Rômulo), Aylon (Guilherme) e Fernandinho (Bruno Tubarão). Técnico: Léo Condé.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez (Maycon, depois João Pedro), Breno Bidon (Carrillo) e Rodrigo Garro (Angilleri); Talles Magno (Charles) e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.

GOL - Talles Magno, aos 25 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

CARTÕES AMARELOS - Fernando Sobral, Diego e Lucas Mugni (Ceará); Matheuzinho e Gui Negão(Corinthians)

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).