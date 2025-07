Talles Magno cita alívio e explica rotina fora do CT em busca de espaço

Após a vitória do Corinthians fora de casa sobre o Ceará, Talles Magno desabafou sobre o momento da equipe e sua trajetória pessoal.

O que aconteceu

O atacante valorizou o resultado e contou detalhes da rotina intensa de treinos fora do CT Joaquim Grava. O jogador desencantou no Brasileirão com o gol da vitória na noite de hoje.

Existe momento certo para todas as coisas. A única coisa que a gente não pode deixar é de guerrear, deixar de trabalhar, porque uma hora ou outra a chave muda. Nós jogamos no Corinthians porque sabemos do nosso potencial. Não só eu, como toda a equipe.

Eu sei que estamos em um momento de ganhar, independentemente de como seja, então essa vitória traz um alívio, mas não um alívio para abaixar a cabeça... É um alívio de saber que a gente tem o potencial para estar lá em cima, para buscar cada vez mais vitórias, mais gols. Estamos trabalhando para ganhar mais jogos.

Talles Magno, em entrevista ao Prime Video

O atacante também revelou detalhes de sua rotina fora dos gramados, que inclui treinamentos extras, cuidados com o corpo e trabalho psicológico. Nos últimos meses, Talles tem sido alvo de críticas da torcida e também enfrentou uma pneumonia que o fez perder muita massa muscular.