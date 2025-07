Superbet homenageia 20 anos do tri do São Paulo da Libertadores em Majestoso

Em homenagem aos 20 anos da conquista do tri da Libertadores, a Superbet, patrocinadora máster do São Paulo, realizará uma ação no clássico contra o Corinthians. Neste sábado, no Morumbis, a empresa distribuirá gratuitamente 60 mil patches comemorativos nas entradas do estádio e mudará seu espaço na camisa para celebrar o título.

Intitulada "SuperTri", a ação exalta as três conquistas mundiais do clube (1992, 1993 e 2005). Os patches poderão ser aplicados gratuitamente nas camisas dos torcedores dentro do estádio ou, posteriormente, na SAO Store do MorumBIS, pelo valor de R$30,00.

Mais de 3??0?? mil ingressos vendidos para o Majestoso deste sábado (19), às 21h, no MorumBIS, pelo Brasileirão. Garanta o seu > https://t.co/iCz5soyxBF ? Lembrando que a biometria facial é obrigatória para acessar o estádio, faça seu cadastro > https://t.co/7PwmFfXnKS... pic.twitter.com/xrykKYylIL ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 16, 2025

Como parte da homenagem, a Superbet também transformará a estampa da sua marca na camisa dos jogadores. No lugar do nome da empresa, o uniforme trará a inscrição supertri.

"O tricampeonato da Libertadores está gravado na memória do torcedor são-paulino e é motivo de orgulho para todos que amam o futebol. Com essa ação, queremos fortalecer o vínculo emocional com o clube e oferecer uma lembrança marcante ao torcedor. Celebrar o SuperTri é exaltar a grandeza do São Paulo e sua trajetória vitoriosa. Nada mais justo do que ceder nosso espaço na camisa e entregar ao torcedor um símbolo dessa história inesquecível", afirma Patrícia Prates, diretora de Marketing da Superbet.