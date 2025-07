Senado aprova projeto que torna permanente a Lei de Incentivo ao Esporte

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Senado Federal aprovou, hoje, de forma unânime, o projeto que torna permanente a Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) e eleva o percentual de investimento. A proposta, agora, segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O projeto já havia passado pela Câmara dos Deputados na última segunda-feira, também de forma unânime.

A relatoria no Senado foi da ex-atleta olímpica Leila Barros (PDT-DF), presidente da Comissão de Esporte da casa.

"Ao tornar a Lei de Incentivo permanente, damos segurança jurídica, previsibilidade e fortalecemos a base do esporte nacional. A LIE é uma das políticas públicas mais eficazes na promoção de inclusão social, geração de empregos e valorização da cidadania por meio do esporte", disse.

Através da Lei de Incentivo ao Esporte, empresas e pessoas físicas podem deduzir do Imposto de Renda doações e patrocínios realizados para projetos desportivos. O mecanismo se tornou o principal financiador do esporte brasileiro.

A partir da publicação da futura lei complementar, será revogada a atual (11.438/06), cuja vigência iria até 2027. No escopo atual, a LIE está vinculada à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A LDO, porém, aponta que, em caso de "déficit primário", ou seja, os gastos do governo são superiores à arrecadação, todos os benefícios fiscais são suspensos.

O esporte brasileiro está muito feliz por essa aprovação histórica. O COB acompanhou todo o processo de muito perto e promoveu a união do movimento olímpico, com confederações, clubes e atletas, além dos fundamentais Comitê Brasileiro de Clubes e o esporte paralímpico, capitaneado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, em prol da Lei de Incentivo ao Esporte Emanuel Rego, diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil (COB)

No último mês, a "Sou do Esporte", associação sem fins lucrativos, divulgou um relatório nacional da economia do esporte. O estudo, que utilizou dados de 2023, apontou que a indústria do segmento movimentou R$ 183,4 bilhões, o equivalente a 1,69% do PIB nacional.

"Temos uma Lei de Incentivo ao Esporte que tem de ser renovada de tempos em tempos. A Lei de Incentivo à Cultura é perene, não passa por algum tipo de análise, simplesmente existe. Além disso, tem a Lei Paulo Gustavo. Olha como a cultura consegue mobilizar o legislativo. Aí você pensa: 'o que está acontecendo com o esporte?', temos esse resultado. Vimos que o PIB do esporte é maior que o da cultura, 1,69% contra 1,55%. Já começa a, digamos, desmanchar a narrativa de que o esporte é despesa", disse Fabiana Bentes, presidente da Sou do Esporte, ao UOL.