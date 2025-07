São Paulo vai a Bragança para tentar quebrar tabu e aliviar crise

O São Paulo nunca venceu o Red Bull Bragantino fora de casa desde que a equipe de Bragança Paulista foi comprada pela empresa austríaca, em 2019. Desde lá, são quatro vitórias do time mandante e três empates. A equipe tricolor tenta quebrar o tabu nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A última vitória são-paulina em Bragança Paulista foi justamente no ano de 2019, um mês antes da oficialização da venda do então Bragantino. Em 3 de março daquele ano, o São Paulo venceu como visitante por 2 a 0 pelo Campeonato Paulista.

Vencer, agora, representa também um alívio na crise que o clube vive desde antes da parada para o Mundial de Clubes. O São Paulo aproveitou o mês de junho para mudar o comando técnico. A apresentação do time na estreia de Hernán Crespo, diante do Flamengo, porém, mostrou os mesmos problemas que Luis Zubeldía já tinha.

Na tabela, os são-paulinos estão em 15º, com 12 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento. Já são quatro derrotas consecutivas.

Um novo revés, combinado com vitória de Juventude, Santos ou Vitória, coloca o São Paulo no Z-4. Os santistas encaram o Flamengo, e os rubro-negros baianos visitam o Botafogo, ambos nesta quarta-feira. Os gaúchos jogam contra o Vasco, mas sem ainda não há data definida para o duelo, já que os cruzmaltinos tiveram compromisso pela Sul-Americana nesta terça-feira.

O São Paulo continua sem Lucas, em recuperação de um estiramento na cápsula posterior do joelho direito. O meia tem participado de treinos com o grupo nos últimos dias, mas não será relacionado para a partida.

Já Lucas Ferreira, que ficou fora do jogo contra o Flamengo por dores no quadril, ficará novamente à disposição. Luciano cumpriu suspensão e voltará ao time, ao lado de Oscar e André Silva.

O camisa 17 e Dinenno são os únicos centroavantes disponíveis. Ryan Francisco, de 18 anos, teve confirmada, após o treino de terça-feira, uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Ele terá de passar por cirurgia e só volta em 2026, a exemplo de Calleri, operado no começo de julho por causa de lesão semelhante.

Para dificultar ainda mais, o Red Bull Bragantino voltou da parada mantendo o bom momento do clube no Brasileirão. A equipe ocupa a terceira posição, com 26 pontos, um a menos que Flamengo e Cruzeiro, empatados com 27.

O time de Fernando Seabra vem de vitória sobre o Corinthians, na Neo Química Arena. Entretanto, o técnico tem duas baixas no ataque, com Isidro Pitta e Thiago Borbas suspensos por acumularem cartões amarelos.

Apesar de o goleiro Lucão ter sido eleito o melhor jogador da vitória sobre o Corinthians, Cleiton deve voltar para a meta, depois de recuperar-se de uma virose. O lateral-direito Andres Hurtado, que cumpriu suspensão, também estará de volta.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X SÃO PAULO

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Vinicinho, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Díaz; Luciano e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO - 21h30 (de Brasília).

LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).