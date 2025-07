São Paulo terá volta de Luciano e Lucas Ferreira no banco contra o RB Bragantino; veja escalações

O São Paulo está pronto para a partida de logo mais contra o Red Bull Bragantino, válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor do técnico Hernán Crespo contará com quatro principais novidades: o retorno de Luciano, Bobadilla e Ferraresi como titulares, e Lucas Ferreira no banco de reservas.

Luciano cumpriu suspensão na última rodada e não ficou à disposição na derrota para o Flamengo. Agora, o camisa 10 está de volta ao time titular e forma a dupla de ataque ao lado de André Silva. No meio-campo, Crespo surpreendeu e sacou Alisson para a entrada de Bobadilla, enquanto Ferraresi substitui Sabino na zaga.

Já Lucas Ferreira, que também foi desfalque contra o Flamengo por conta de dores no quadril, se recuperou e retorna ao banco de reservas. Por outro lado, Lucas Moura segue em tratamento de um estiramento da cápsula posterior do joelho direito e não foi sequer relacionado.

A escalação do São Paulo tem: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Ferraresi; Cédric Soares, Damián Bobadilla, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.

Além de Lucas Moura, o São Paulo também tem outras cinco baixas. Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) seguem no DM, enquanto Lucca e Henrique Carmo estão a serviço do sub-20.

?? O Tricolor está escalado! ?? Red Bull Bragantino x São Paulo

?? Cícero de Souza Marques

? Bragança Paulista (SP)

? 21h30

? Brasileirão ? Globo e Premiere

?? SPFC Play #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/A5FWTQxv4t ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 16, 2025

Do outro lado, o Red Bull Bragantino também vem com mudanças que começam já pelo gol, com Cleiton retomando a titularidade. Na lateral esquerda, Juninho Capixaba, lesionado, dá lugar a Guilherme Lopes. Pelo lado direito defensivo, Hurtado volta de suspensão.

No comando de ataque, Lucas Barbosa forma trio ao lado de Sasha e Henry Mosquera, uma vez que Isidro Pitta e Thiago Borbas estão suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos.

O Red Bull Bragantino está escalado com: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Guilherme Lopes; Gabriel, Fabinho e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Eduardo Sasha.

Outros desfalques do Massa Bruta são Matheus Fernandes, Fabrício e Fernando, que continuam no departamento médico. Já Eduardo foi liberado para acompanhar o nascimento do filho.

Red Bull Bragantino e São Paulo se enfrentam logo mais, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

Alex Gomes Stefano (RJ) apita a partida, auxiliado por Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ). Márcio Henrique de Góis (SP) fica no comando o VAR.