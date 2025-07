São Paulo empata com o Bragantino, aumenta jejum e segue próximo ao Z4 do Brasileiro

O São Paulo segue em situação delicada no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, o Tricolor empatou em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, em duelo válido pela 14ª rodada do torneio nacional. André Silva anotou os dois gols da equipe visitante, enquanto Guzmán Rodríguez e Hurtado foram às redes pelo Massa Bruta.

Com o resultado, o São Paulo 'se safou' de terminar a rodada na zona de rebaixamento, mas aumentou o jejum e chegou a cinco rodadas sem vencer. Agora, são quatro derrotas e um empate. O Tricolor aparece na 16ª posição, alcançando os 13 pontos - o Vitória, 17º colocado, só empatou com o Botafogo e ficou com 12 pontos.

O Red Bull Bragantino, por sua vez, perdeu a chance de dormir na liderança da Série A e figura na terceira colocação, chegando aos 27 pontos.

Agora, as duas equipes voltam a campo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo encara o Corinthians neste sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis. Enquanto isso, o Red Bull Bragantino mede forças contra o Vitória no domingo, a partir das 16h, no Barradão.

O jogo

O São Paulo começou a partida melhor que o Red Bull Bragantino e fez valer tal superioridade ainda nos primeiros minutos. Cédric Soares lançou Luciano em profundidade pelo lado direito. O camisa 10 tocou para Bobadilla, que devolveu. Luciano cruzou com a perna esquerda. André Silva estava atento e se antecipou à zaga rival, cabeceando para o fundo do gol e abrindo o placar para o Tricolor.

Aos 17 minutos, em uma jogada despretensiosa, o São Paulo quase aumentou a vantagem no marcador. Alan Franco recuperou ainda no meio-campo e a bola ficou com Bobadilla. O paraguaio cruzou para dentro da área e Luciano subiu sozinho para cabecear, mas Cleiton estava atento e fez a defesa.

Aos 30 minutos, o São Paulo chegou em grande lance de Luciano. O atacante, cercado por três, limpou a jogada e virou o jogo, lançando Enzo Díaz em velocidade. O lateral invadiu a grande área e bateu rasteiro para o gol, mas a bola foi pela linha de fundo. Um minuto depois, Luciano finalizou forte de fora da área e viu Cleiton espalmar.

Com 40 minutos, o Tricolor quase chegou ao segundo gol. Luciano tirou bem do marcador na meia-lua e serviu Enzo Díaz, que invadiu a grande área e cruzou rasteiro para o meio. André Silva estava sozinho na pequena área, mas furou e desperdiçou grande oportunidade.

E aos 42 minutos, o Red Bull Bragantino, que pouco havia feito até então, deixou tudo igual. Guilherme Lopes apareceu pelo lado esquerdo. Guzmán subiu entre dois zagueiros do São Paulo e cabeceou para o gol, sem chances para o goleiro Rafael. Já nos acréscimos, Lucas Barbosa subiu de cabeça e quase virou o jogo para os donos da casa.

SEGUNDO TEMPO

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Rafael salvou o São Paulo de levar a virada. Lucas Barbosa ganhou do lado direito da grande área e cruzou para o meio. Sasha bateu de primeira no canto rasteiro, mas o goleiro são-paulino estava atento e defendeu.

Acontece que, no lance seguinte, Rafael pouco pôde fazer. Aos dois minutos, após confusão dentro da área, a bola sobrou na entrada da área. Andrés Hurtado chegou finalizando de primeira e a bola desviou em Alan Franco, acabando no fundo das redes. Assim, o Red Bull Bragantino virou o jogo.

Aos nove minutos, o São Paulo voltou ao campo de ataque. Marcos Antônio alçou bola para dentro da área e Luciano subiu de cabeça, mas mandou por cima do travessão. Com 14 minutos, em boa trama, Luciano recebeu de frente para o gol, mas estava desequilibrado e não pegou bem na bola, chutando por cima do gol.

Foi aos 18 minutos que o São Paulo conseguiu deixar tudo igual no Cícero de Souza Marques. Marcos Antônio cruzou na segunda trave, Luciano virou uma espécie de bicicleta e conseguiu tocar para o meio. A bola sobrou com André Silva, que finalizou e viu a bola desviar na zaga do Red Bull Bragantino antes de acabar no fundo das redes: 2 a 2.

FICHA TÉCNICA



RED BULL BRAGANTINO 2 x 2 SÃO PAULO

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)



Data: Quarta-feira, 16 de julho de 2025



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)



Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)



Quarto árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)



VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

GOLS: André Silva, aos 8? do 1ºT e aos 18? do 2ºT (São Paulo) / Guzmán Rodríguez, aos 42? do 1ºT; Andrés Hurtado, aos 2? do 2ºT (Red Bull Bragantino)



Cartões amarelos: Guilherme Lopes, Eduardo Sasha e Gabriel (Red Bull Bragantino)



Cartão vermelho: nenhum

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado (Agustín Sant'Anna), Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Guilherme Lopes (Nathan Mendes); Gabriel, Fabinho (Eric Ramires) e Jhon Jhon (Gustavinho); Lucas Barbosa, Henry Mosquera (Vinicinho) e Eduardo Sasha.



Técnico: Fernando Seabra

SÃO PAULO: Rafael; Alan Franco (Sabino), Arboleda e Ferraresi; Cédric Soares, Damián Bobadilla, Marcos Antônio (Alisson), Oscar (Ferreira) e Enzo Díaz; Luciano (Rodriguinho) e André Silva (Juan Dinenno).



Técnico: Hernán Crespo