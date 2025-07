Neymar decide, e Santos vence Flamengo na estreia de Robinho Jr. na Vila

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Santos fez valer a força da Vila Belmiro, e o talento de Neymar, e venceu o Flamengo por 1 a 0, na noite de hoje (16), pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 10, no fim do jogo, marcou o gol que garantiu o triunfo — recebeu, girou em cima de Léo Pereira, limpou Varela, abriu espaço e bateu para balançar a rede.

O duelo ficou marcado também pela estreia de Robinho Júnior na Vila. O filho do ex-atacante do Peixe atuou pela primeira vez no time profissional em um jogo oficial. Ele tinha jogado no amistoso com a Desportiva, no Espírito Santo, durante a paralisação do calendário para a Copa do Mundo de Clubes.

Com o resultado, o Peixe chega a 14 pontos e dá mais um passo para se afastar da zona de rebaixamento.

Já o Rubro-Negro se mantém com 27 e vê a liderança do Brasileiro ameaçada — o Red Bull, que tem 26, entra em campo ainda hoje, e o Cruzeiro, com 27, amanhã.

O Santos vai enfrentar o Mirassol na próxima rodada. O confronto vai acontecer no sábado, no José Maria de Campos Maia.

O próximo jogo do Flamengo é contra o Fluminense. O clássico acontece no domingo, no Maracanã.

Como foi o jogo

Começo movimentado. O jogo começou com os times em ritmos acelerados, bom volume e chances criadas logo nos primeiros lances. O Flamengo tinha mais a bola e buscava "balançar" a equipe santista para achar espaços, enquanto o Peixe apostava em transições mais rápidas, principalmente com Neymar.

Poucas finalizações. O Rubro-Negro teve mais a posse de bola, mas cometeu erros no chamado último terço do campo e não teve chances tão claras para abrir o placar. O Peixe, aos poucos, pareceu ter perdido "o gás" para pegar o adversário desorganizado. Com boas atuações dos sistemas defensivos, foram poucas finalizações.

Uma boa defesa para cada lado. Rossi fez boa defesa em chute de Deivid Washington, após tabela com Neymar — em lance marcado por falha de Léo Ortiz. Brazão evitou um gol de Danilo, que cabeceou bem após cobrança de falta.

Novo panorama após o intervalo. No segundo tempo, o Flamengo conseguiu encaixar melhor a marcação na saída de bola do Santos, que passou a achar menos espaços. A equipe de Filipe Luís logo teve mais volume perto da área e boas oportunidades — a principal com Plata, após passe de calcanhar de Arrascaeta.

Robinho Jr, do Santos, em ação durante contra o Flamengo pelo Brasileirão Imagem: Jota Erre/AGIF

Neymar decide. O jogo voltou a ficar movmentado na reta final. Wallace Yan entrou "fazendo fumaça" no Flamengo, mas foi Neymar quem apareceu de forma decisiva. Aos 39 minutos do segundo tempo, o camisa 10 recebeu, girou na área e bateu para o fundo da rede.

Lances importantes

Quase! No primeiro lance do jogo, Souza cruzou da meia-esquerda, e Barreal apareceu livre nas costas da defesa, na segunda trave. Ele cabeceou, e a bola pegou na rede pelo lado de fora.

Defendeu. Aos 20 minutos do 1º tempo, Plata recebeu de Arrascaeta na entrada da área e bateu de canhota. Gabriel Brazão espalmou.

Cortou. Aos 28 minutos do 1º tempo, Neymar recebeu de Guilherme, invadiu a área pela esquerda, driblou dois marcadores e cruzou, mas Allan apareceu antes de Guilherme e fez o corte.

Na ponta dos dedos. Aos 30 minutos do 1º tempo, Léo Ortiz errou um passe curto no campo de defesa, e Deivid Washington interceptou. Ele acionou Neymar, recebeu de volta e bateu cruzado. Rossi defendeu com a ponta dos dedos.

Espalma. Aos 41 minutos do 1º tempo, Luiz Araújo cobrou falta para a área, e Danilo cabeceou. Gabriel Brazão fez a defesa e mandou para fora.

Por pouco. Aos 3 minutos do 2º tempo, Jorginho acionou Arrascaeta, que deu passe de calcanhar para Plata. Ele recebeu na frente de Brazão e finalizou de cavadinha na saída de Gabriel Brazão, mas a bola pegou no goleiro e não foi na direção do gol.

Pegou! Aos 33 minutos do 2º tempo, Guilherme cruzou, e Rossi saiu para afastar de soco. No rebote, Neymar matou no peito e chutou da entrada da meia-lua, mas o goleiro se recuperou e espalmou.

1x0. Aos 39 minutos do 2º tempo, Guilherme invadiu a área pela esquerda e cruzou rasteiro para o meio. Neymar dominou girando em cima de Léo Pereira, limpou Varela, abriu espaço e bateu. Rossi até resvalou na bola, mas não evitou o gol.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 X 0 FLAMENGO

Competição: Campeonato Brasileiro

Local: Vila Belmiro, em Santos

Data/Hora: 16/7/2025, às 20h (de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

Cartões amarelos: João Basso, Luan Peres (SAN); Jorginho, Arrascaeta (FLA)

Gols: Neymar, do Santos, aos 39'/2ºT

Santos: Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael (Diego Pituca) e Neymar; Barreal (Robinho Junior), Guilherme (Willian Arão) e Deivid Washington (Gabriel Bontempo). Técnico: Cleber Xavier

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz (Léo Pereira), Danilo e Varela; Allan (De la Cruz), Jorginho e Arrascaeta (Juninho); Luiz Araújo (Everton Cebolinha), Bruno Henrique (Wallace Yan). Técnico: Filipe Luís