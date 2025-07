Santos x Athletico-PR: veja onde assistir ao duelo pelo Campeonato Brasileiro sub-20

Nesta quarta-feira, o Santos encara o Athletico-PR, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A bola vai rolar a partir das 15 horas (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

Onde assistir

A partida vai ter transmissão pela Santos TV, canal oficial da equipe no Youtube.

Como as equipes chegam?

A equipe sub-20 do Santos vem de derrota contra o São Caetano, no último domingo, por 2 a 0, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista da categoria. No Brasileiro sub-20, o Peixe empatou com o Red Bull Bragantino em 1 a 1, em seu último compromisso.

O Santos ocupa a 12ª posição, com 22 pontos conquistados em 17 jogos.

Por outro lado, o Athletico-PR vem de vitória sobre o Operário-PR por 2 a 0, no último sábado, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Paranaense sub-20. No Brasileirão, o Furacão é o 4º colocado, com 32 pontos.

Arbitragem

Leonardo Delfino de Abreu Lima é o árbitro da partida, com Giovanni Crescencio e Felipe Camargo de Moraes como assistentes.