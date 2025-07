Santos terá Neymar titular contra o Flamengo pelo Brasileirão; veja escalações

O Santos está escalado para enfrentar o Flamengo, nesta quarta-feira, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neymar está confirmado entre os titulares do técnico Cleber Xavier.

O treinador decidiu repetir a escalação do primeiro tempo do amistoso contra a Desportiva Ferroviária. Deivid Washington foi mantido no posto de centroavante, deixando Tiquinho Soares no banco.

Ou seja, o Peixe terá: Brazão; Escobar, Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Barreal, Deivid Washington e Guilherme.

O Alvinegro Praiano não conta com JP Chermont, João Schmidt e Rollheiser, todos suspensos. Em contrapartida, Willian Arão e Igor Vinícius, reforços para a sequência da temporada, estão no banco.

Do outro lado, o técnico Filipe Luis montou o Flamengo com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Varela; Allan, Jorginho, Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata.

O atacante Pedro, que se envolveu em uma polêmica na última semana por conta do seu baixo rendimento, não foi relacionado mais uma vez.

A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20 horas (de Brasília).