Escalações: Santos tem Neymar titular, e Filipe Luís improvisa no Flamengo

Do UOL, em São Paulo

Santos e Flamengo estão escalados para o jogo da 14ª rodada do Brasileirão, que ocorre a partir das 20h (de Brasília) na Vila Belmiro.

O time paulista, comandado por Cléber Xavier, vem ao gramado com: Brazão; Escobar, Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Barreal, Guilherme e Deivid Washington.

Neymar está confirmado. O camisa 10, que renovou contrato até o fim do ano, deve atuar na armação e abastecer o trio Barreal, Guilherme e Deivid Washington.

Já o Flamengo de Filipe Luís tem: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Varela; Allan, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique.

Sem seus dois principais laterais-esquerdos, o técnico usará Varela improvisado no setor. No ataque, Pedro não aparece nem no banco.