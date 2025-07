Santos empata com Atlético-MG e amplia invencibilidade no Brasileiro sub-17

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro sub-17, o Santos visitou o Atlético-MG no SESC Venda Nova, empatou por 1 a 1 e aumentou sua sequência invicta. Davi balançou as redes para o Peixe, enquanto Cauã igualou para o Galo.

Com o resultado, o Santos chegou aos 18 pontos, na quinta colocação da tabela, e aumentou sua sequência invicta para sete (quatro vitórias e três empates). Do outro lado, o Atlético-MG alcançou 15 somados, na 11ª posição.

O Santos volta aos gramados na próxima quarta, às 15h (de Brasília), quando recebe o Palmeiras. Na terça, às 14h45, o Atlético-MG visita o Flamengo. Ambos os duelos serão válidos pela 11ª rodada do torneio.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Santos Futebol Clube (@santosfc)

O placar foi inaugurado pelo Santos aos 41 minutos do primeiro tempo. Em cruzamento pela esquerda, Davi se antecipou ao marcador adversário na segunda trave e desviou de cabeça, no contrapé do goleiro, para marcar.

Aos 15 minutos da etapa complementar, o Atlético-MG empatou com Cauã, que aproveitou bola mal afastada pelo goleiro do Peixe e mandou para o fundo das redes.