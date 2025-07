Santos anuncia marca de bebidas de Neymar como nova patrocinadora

O Santos terá uma novidade em sua camisa para o jogo contra o Flamengo,hoje, pelo Campeonato Brasileiro. O clube anunciou uma nova patrocinadora: A Pley By Ney, marca de bebidas assinada por Neymar, resultado de uma parceria entre a Tial, Fun Brands e NR Sports.

O contrato entre as partes terá a duração inicial de um ano. Ele prevê a exposição da marca do craque no uniforme das equipes profissional masculina, feminina e das categorias de base. A formalização do acordo ocorreu ontem, durante reunião na Vila Belmiro.

Pley by Ney é a nova patrocinadora do Santos FC! ⚽️⚪️⚫️



A marca de bebidas assinada por Neymar Jr. é resultado de uma parceria entre a Tial, Fun Brands e NR Sports. A estreia do patrocínio será nesta quarta-feira, dia 16, no jogo contra o Flamengo (RJ), às 20h, na Vila Belmiro,… pic.twitter.com/aBbFEMjroZ -- Santos FC (@SantosFC) July 16, 2025

Marcelo Teixeira, presidente destacou inicialmente que a chegada da Pley By Ney é mais uma demonstração da importância do clube nos mercados nacional e mundial.

"Trata-se de uma empresa forte no setor, com certeza as duas partes serão beneficiadas. Esse apoio contribuirá muito para consolidar essa nova fase do Santos FC", disse o mandatário.

Uma parceria inovadora

O acordo marca também uma iniciativa inédita: o patrocínio exclusivo da Braçadeira de Capitão. O Santos carrega a letra Z na faixa, em homenagem ao ídolo eterno Zito, referência de liderança na história do clube. O Executivo de Marketing e Negócios do Santos FC, Caio Lacerda, celebrou a chegada da nova parceira:

"Estamos celebrando hoje o acordo de patrocínio com uma grande marca do seu setor de atuação. É uma marca que terá uma comunicação leve, interativa e que já demonstrou interesse em construir diversas ativações com nossos torcedores, envolvendo seus produtos. Além das propriedades tradicionais, criamos também o patrocínio na Braçadeira de Capitão, que para o Santos FC é especial por trazer o Z do nosso ídolo Zito", afirmou o dirigente.