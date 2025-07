Roger comanda treinos específicos, e Internacional intensifica preparação para pegar o Ceará

O Internacional continuou trabalhando forte no CT Parque Gigante de olho na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (20), às 11h (de Brasília), o Colorado recebe o Ceará no Beira-Rio buscando retomar o caminho das vitórias na competição.

Na manhã desta quarta-feira , o técnico Roger Machado comandou atividades divididas por setores. Após um início com exercícios físicos na academia, o grupo foi ao campo para treinos específicos com zagueiros, meio-campistas e atacantes. A sessão foi finalizada com um treino tático, que começa a desenhar a equipe para o jogo do fim de semana.

Na terça-feira, o elenco já havia passado por trabalhos físicos e técnicos no gramado, com destaque para o retorno do lateral-esquerdo Bernabei, recuperado fisicamente e integrado ao grupo. O argentino foi desfalque contra o Vitória, quando Roger improvisou a posição ? e agora deve retomar a titularidade.

? Manhã de treino ?? Equipe teve mais um dia de preparação para o confronto com o Ceará, marcado para domingo, no Beira-Rio. ?? pic.twitter.com/D1ivtybwIe ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 16, 2025

Outro reforço importante é o volante Ronaldo, que cumpriu suspensão e briga por uma vaga no meio-campo com Bruno Henrique. A comissão avalia quem formará dupla com Thiago Maia, presença praticamente certa entre os titulares.

Desta maneira, um provável Internacional conta com: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique (Ronaldo), Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Rafael Borré.

A preparação segue nesta quinta-feira (17), com novo treino pela manhã, novamente no CT Parque Gigante.