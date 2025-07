Rival exalta Patrício Pitbull antes de duelo no UFC 318: "Lutador top 5"

Depois de construir uma carreira extremamente vitoriosa no Bellator, Patrício Freire finalmente assinou com o maior evento de MMA do planeta. Em sua estreia pelo UFC, 'Pitbull' acabou derrotado por Yair Rodriguez, em abril deste ano, frustrando a expectativa dos fãs que, durante tanto tempo, esperavam para vê-lo competindo contra o plantel de lutadores da organização comandada por Dana White. Mas nada disso parece diminuir o respeito de Dan Ige pelo lutador potiguar.

Próximo adversário do brasileiro no octógono mais famoso do mundo, o americano fez questão de exaltar o ex-campeão do Bellator antes da disputa entre eles marcada para este sábado (19), no UFC 318, em Nova Orleans (EUA). Em recente entrevista ao site 'Home of Fight', Dan Ige classificou Patrício Pitbull como um lutador de elite e ressaltou que não se importa com o fato do potiguar não fazer parte do ranking peso-pena (66 kg) do Ultimate.

"Eu vejo (Patrício) Pitbull como um lutador top 5. Os rankings são só números ao lado do nome das pessoas", afirmou Ige.

Tudo ou nada

Apesar de ser apenas sua segunda luta pelo UFC, Patrício Pitbull chega para o duelo contra Dan Ige pressionado pela necessidade de conquistar uma vitória. Isso porque, aos 38 anos de idade, o potiguar não pode se dar ao luxo de sofrer uma nova derrota neste sábado, principalmente se ainda sonha com a possibilidade de se credenciar para uma disput de cinturão no Ultimate.

