Renato Moicano manifesta desejo de lutar no UFC Rio e faz pedido inusitado

Renato Moicano quer marcar presença no retorno do UFC ao Brasil. Em publicações feitas nesta quarta-feira (16) em seu perfil no X (antigo Twitter), o peso-leve (70 kg) deixou claro que tem interesse em integrar o cotado card do UFC Rio, previsto para o dia 11 de outubro, e aproveitou para fazer um pedido inusitado à organização: que, caso seja escalado, receba um "adversário fácil".

Com o bom humor e o tom provocativo de sempre, o lutador também sugeriu que pretende fazer um discurso direcionado à classe política brasileira, caso atue no evento. Além disso, fez questão de mencionar o chefe e CEO do Ultimate, Dana White, reforçando sua vontade.

"Malhadinho não vai lutar UFC Brasil! Dana White, se me botar no card, bote um adversário fácil! Tenho um bom discurso pra fazer no Brasil. Vou fazer um bom discurso depois da luta para os nossos políticos. Esqueça absolutamente tudo!", escreveu o atleta.

Má fase

Apesar da imagem carismática e das declarações marcantes - dentro e fora do octógono -, o brasileiro atravessa um momento difícil. Vem de duas derrotas consecutivas: a primeira para Islam Makhachev, em disputa de cinturão, e a mais recente diante de Beneil Dariush, no UFC 317, confronto no qual foi dominado e criticado pela falta de fôlego.

O UFC Rio ainda não teve lutas oficialmente confirmadas, mas até o momento, muitos nomes foram ventilados, como o do peso-pesado Jhonata Diniz. Resta saber se o desejo de Moicano será atendido - e quem pode ser seu oponente.

