Red Bull Bragantino x São Paulo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Red Bull Bragantino e São Paulo entram em campo na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Globo (TV aberta para SP, AL, CE, GO, TO, MG [exceto as cidades de Coronel Fabriciano, Montes Claros e Juiz de Fora], MS, PR e RS) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Red Bull Bragantino está na parte de cima da tabela e chega embalado. O Massa Bruta conquistou uma vitória contra o Corinthians, fora de casa, por 2 a 1, no fim de semana.

O São Paulo vem de quatro derrotas seguidas no Brasileirão e tenta se recuperar. O Tricolor foi superado pelo Flamengo por 2 a 0 na rodada passada, na estreia do técnico Hernán Crespo.

Red Bull Bragantino x São Paulo -- Campeonato Brasileiro 2025