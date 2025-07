São Paulo e Bragantino empatam: um cola no Z4; o outro fica sem a liderança

O São Paulo e o Red Bull Bragantino empataram por 2 a 2 na noite desta quarta-feira, em Bragança Paulista, pela 14ª rodada do Brasileirão.

O resultado não foi bom para nenhuma das equipes: o Tricolor ficou mais perto da zona do rebaixamento, enquanto o Braga perdeu a chance de dormir na liderança.

André Silva, duas vezes e com duas assistências de Luciano, marcou para os visitantes, enquanto Guzmán e Hurtado fizeram os gols dos mandantes.

Com o resultado, o São Paulo chegou a 13 pontos e segue na beira da zona do rebaixamento, com um ponto a mais do que o Vitória; o Tricolor perdeu uma posição após o Santos superar o Flamengo na rodada.

Já o Bragantino perdeu a oportunidade de assumir o topo do campeonato após o tropeço do Flamengo — ambos fecham a rodada com 27 pontos.

O Tricolor volta a campo neste sábado, às 21h, quando recebe o rival Corinthians no Morumbis. Já o Bragantino viaja ao Barradão para enfrentar o Vitória no domingo, às 16h.

Como foi o jogo

O time de Hernán Crespo começou bem no jogo e, abrindo o placar, dominou os primeiros 30 minutos, mas viu a equipe de Fernando Seabra crescer no fim da primeira etapa e chegar ao empate.

Na segunda etapa, o Bragantino entrou melhor na partida e virou o placar logo aos dois minutos. O gol conta com desvio em Alan Franco que tira Rafael da jogada; o zagueiro argentino já tinha interceptado diversas finalizações no primeiro tempo.

O Tricolor foi melhorar depois de 15 minutos, coincidentemente quando Jhon Jhon, principal nome do Braga no jogo, deixou o campo substituído.

Foi novamente com André Silva, em assistência de Luciano, que o São Paulo empatou.

Lances Importantes

1x0. Aos 8, Cédric esticou bola para Luciano no lado direito da área. Ele ajeitou para Bobadilla, mais ao centro, que devolveu para o camisa 10. Com espaço dado pela ultrapassagem de Marcos Antônio, o atacante cruzou na medida para André Silva aparecer nas costas da marcação e tocar firme de cabeça para abrir o placar.

Cleiton! Aos 17, a marcação pressão do São Paulo funcionou, Alan Franco desarmou no campo ofensivo e a bola ficou com Bobadilla, que viu Luciano livre no meio da área. Ele cruzou bem, o camisa 10 entrou tocando de cabeça, mas Cleiton fez boa intervenção.

Pega, Cleiton! Aos 31, o São Paulo trocou passes até a bola chegar em Luciano na intermediária. Com liberdade, o camisa 10 mandou a bomba de fora da área e obrigou Cleiton a voar no canto para fazer a defesa.

1x1. Aos 41, Guilherme Lopes pegou sobra de cruzamento do lado esquerdo e recolocou a bola na área. Guzmán Rodríguez apareceu na pequena área para vencer a zaga e cabecear para o fundo das redes, sem chances para Rafael.

Rafael! Logo no primeiro minuto da segunda etapa, o goleiro são-paulino fez sua primeira intervenção. Em jogada pela direita, Lucas Barbosa serve Sasha dentro da área, que finaliza forte e Rafael faz a defesa.

2x1. Virada do Braga. Aos dois minutos, nova jogada pela direita, a bola pipoca dentro da área e é rebatida para fora, sobrando para Andrés Hurtado. O lateral arrisca o chute de fora da área e conta com a sorte: a bola desvia em Alan Franco e mata Rafael na jogada.

Por cima! Aos 15, a primeira resposta do São Paulo. Enzo Díaz evitou a saída na bandeira de escanteio, achou Oscar no limite da área e o meia cruzou bem, rasteiro, para Luciano. O camisa 10 finalizou de direita, que não é a boa, e jogou por cima.

2x2. Aos 18, o São Paulo chegou ao empate. Marcos Antônio chegou no fundo e cruzou para a área. A bola ficou forte, mas Luciano consertou com uma puxeta e colocou de volta na área. A bola ficou com André Silva, que dominou do jeito que deu e emendou para o gol para vencer Cleiton.

Ficha Técnica

Red Bull Bragantino 2 x 2 São Paulo

Campeonato Brasileira - 14ª rodada

Data: 16/07/2025 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista-SP

Árbitro: Alex Gomes Steffano (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Gols: André Silva (8'/1ºT e 18'/2ºT); Guzmán (41'/1ºT) e Hurtado (2'/2ºT)

Amarelos: Guilherme Lopes, Gabriel e Sasha

Público: 6.119

Red Bull Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado (Nathan Mendes), Pedro Henrique, Guzmán Rodriguez e Guilherme Lopes (Agustín Santana); Gabriel, Fabinho (Eric Ramires) e Jhon Jhon (Gustavo Neves); Lucas Barbosa, Mosquera e Sasha. Técnico: Fernando Seabra

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco (Sabino); Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio (Alisson), Oscar (Ferreirinha) e Enzo Díaz; Luciano (Rodriguinho) e André Silva (Dinenno). Técnico: Hernán Crespo