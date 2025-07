Fifa destaca 'sistema de quadrados' de Filipe Luís no Flamengo; PVC explica

Filipe Luís implementa no Flamengo um sistema de jogo baseado em quadrados que virou destaque na Fifa, explicou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

A FIFA fez um grupo de estudos falando sobre os quadrados do Filipe Luís. Ela determinou como Flamengo está jogando — criando quadrados que são formados pelo lateral que sobe, pelo Arrascaeta que vem, o Pedro que sai e o Cebolinha que entra pelo lado esquerdo. Essa é a escalação do jogo contra o Los Angeles que apareceu no Instagram do grupo de estudos da FIFA.

Foi um estudo da FIFA do jogo do Flamengo contra o Los Angeles, quando teve time misto, e ela foi elogiosa em relação a essa capacidade de o Flamengo se articular com grupos de quatro jogadores em cada região do campo.

Paulo Vinícius Coelho

O colunista detalhou que a Fifa entende que o gol de Wallace Yan contra o time dos EUA, por exemplo, nasceu nesse contexto.

Segundo PVC, o novo técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, também monta seus times com funcionamento semelhante: baseado em quadrados.

É Varela, Luiz Araújo, Arrascaeta e Pedro, porque é o time que jogou contra o Los Angeles, que teve o Wallace Yan no final. O melhor exemplo disso — e que a FIFA mostrou no grupo de estudos dela — é o gol que o Wallace Yan fez contra o Los Angeles.

O que a FIFA está dizendo é que o jogo está sendo disputado não em triângulos, mas em quadrados. O que se fala do Xabi Alonso é o que se fala do Flamengo de Filipe Luís.

Paulo Vinícius Coelho

