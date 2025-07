Patrício Pitbull cita aprendizado com derrota e promete 'mais violência' no UFC 318

Ex-campeão e considerado por muitos como o grande lutador da história do Bellator, Patrício Freire chegou ao Ultimate cercado de expectativas. Porém, a derrota para Yair Rodriguez, em abril deste ano, estragou a tão aguardada estreia do brasileiro no maior evento de MMA do mundo. Agora, com novo compromisso marcado para este sábado (19), no UFC 318, em Nova Orleans (EUA), 'Pitbull' promete apresentar uma versão diferente no cage para conquistar sua primeira vitória na liga.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Patrício Pitbull reconheceu os erros cometidos por ele no seu combate de estreia no UFC e ressaltou o trabalho feito por ele nos treinamentos para corrigi-los. A principal mudança para a disputa deste sábado, de acordo com o potiguar, deve ser vista na sua postura diante de Dan Ige.

Isso porque, durante muitos anos, o atleta da equipe 'Pitbull Brothers' se acostumou com um ritmo mais cadenciado das inúmeras disputas de título protagonizadas por ele no Bellator, onde foi campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg). Agora, em uma nova fase de sua carreira, na qual vem sendo escalado para confrontos de três rounds e não mais de cinco assaltos, o veterano de 38 anos entende que precisa adaptar seu jogo e ser mais agressivo desde o início da luta.

"Eu tive uma performance abaixo do que esperava (na estreia). Eu posso botar um pouco mais de violência e mais senso de urgência. Me incomodou. A derrota nunca é o que a gente quer, mas nos ensina. O senso de urgência tem que estar ligado um pouco mais rápido. Passei muitos anos lutando por título, isso me deixou com o jogo mais cadenciado. Agora, o Dan Ige é o cara certo para ligar esse botão da violência e do senso de urgência logo no começo do combate. Tive (que ajustar nos treinos). Já no começo dos rounds nos sparrings, eu ganhava o meio e o primeiro toque tinha que ser meu, a agressão já começava da minha parte", analisou Patrício.

Brasil no UFC 318

Além de Patrício Pitbull, o Brasil terá outros quatro representantes entrando em ação no show deste sábado, em Nova Orleans. Pelo 'co-main event' do UFC 318, Paulo Borrachinha volta ao octógono para medir forças com Roman Kopylov. Pelo card preliminar, Vinícius Lok Dog, Brunno Hulk e Nicolle Caliari encaram Kyler Phillips, Jackson McVey e Carli Judice, respectivamente.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok