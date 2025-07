Passagem de John Kennedy pelo Pachuca é marcada por bom início e seca de gols

O Fluminense anunciou na última terça-feira o retorno antecipado do atacante John Kennedy, que estava emprestado ao Pachuca, do México, até o fim deste ano. Com a camisa do time mexicano, o jogador somou bons números, mas sofreu com jejum de gols em seus últimos jogos.

Desde janeiro no time mexicano, o atacante teve um início animador. Em seus primeiros 12 jogos, John Kennedy marcou nove gols e distribuiu uma assistência. Com as estatísticas positivas, ele conquistou a titularidade no ataque do Pachuca.

Contudo, após a fase artilheira, John Kennedy viveu uma série de jogos sem balançar as redes. O atacante não marcou em nenhuma de suas últimas dez partidas pela equipe mexicana, tendo contribuído com apenas uma assistência neste período. Ele perdeu a vaga de titular e foi reserva nos últimos cinco jogos, incluindo os três do clube mexicano na Copa do Mundo de Clubes.

Assim, o jovem de Xerém encerrou a sua passagem pelo Pachuca com nove gols e duas assistências em 22 aparições, sendo 15 como titular e sete saindo do banco. Dos nove tentos, seis foram com a perna direita e três com a esquerda.

Fluminense e Pachuca (MEX) entraram em acordo para a antecipação do fim do vínculo de empréstimo do atacante John Kennedy. Com isso, o jogador retorna ao Tricolor para a sequência da temporada. Autor do gol do título da Conmebol Libertadores 2023, o #MlkDeXerém se reapresentará... pic.twitter.com/Y4LkQ03vdP ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 15, 2025

Retorno ao Flu

Herói do título inédito da Copa Libertadores, em 2023, o atacante inicia sua terceira passagem pelo Fluminense. Ao todo, o jogador de 23 anos soma 21 gols e seis assistências em 112 partidas.

A antecipação do retorno foi selada após um acordo entre os clubes. Embora os detalhes financeiros não tenham sido divulgados, é provável que o Fluminense tenha pago uma compensação ao time mexicano, já que o empréstimo de Kennedy inicialmente era válido até dezembro de 2025. Nos bastidores, o atacante demonstrava insatisfação no Pachuca, especialmente após a troca de comando técnico, o que também contribuiu para a negociação.

John Kennedy se reapresenta ao Tricolor nesta quarta-feira, quando inicia os trabalhos com o técnico Renato Gaúcho visando a sequência da temporada.